Политика

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделюRT на русском 12:41

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

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Медведев посоветовал не воспринимать буквально его слова о четырехдневной рабочей неделе

Интерфакс08:51

Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

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РЕН ТВ08:07
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
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Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
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Казалось бы, интерес к первому серийному электромобилю Porsche уже значительно подогрет, но в компании решили сделать еще один «вброс» и заранее рассекретили интерьер машины.
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Десантный корабль-док Green Bay ВМС США совершил в пятницу проход через стратегически важный Тайваньский пролив на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем.
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Мать Тимати была «заблокирована» из-за видео, на котором показана её обнаженная внучка Алиса.
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США планируют вновь открыть консульство в Гренландии

Государственный департамент США заявил о намерении вновь открыть консульство страны в Гренландии на фоне возросшего стратегического и экономического интереса к территории Дании, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на письмо ведомства к сенату.
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Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира

Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
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Могилевец пропустит матч с «Ростовом»

Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.
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КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
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Названа стоимость седана Aurus Senat

23 августа на открытии первого шоурума бренда Aurus в «Москва-Сити» генеральный директор компании Адиль Ширинов назвал официальную цену элитного седана модели S600: 18 миллионов рублей в базовой комплектации.
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У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
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Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания

Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
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Трамп записал во враги Си Цзиньпина и главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нежелание анонсировать понижение базовой процентной ставки.
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Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
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В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.
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Победители конкурса "Мой город - мои возможности" определились в Петербурге, ими стали 99 человек. Об этом сообщается на сайте конкурса.
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Международная федерация хоккея приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
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Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать

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Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
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Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды

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Галина Юдашкина переехала в Гонконг

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Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы

Самая большая мечеть в Европе открылась в городе Шали в Чечне. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает РИА Новости.
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В США зафиксировали первый случай смерти от вейпа

Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США.
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