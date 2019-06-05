Политика

Медведев назвал условие продления транзита газа через УкраинуRT на русском 09:16

Продление договорённостей о транзите российского газа через Украину возможно только при отказе от судебных споров, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.
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Медведев назвал условие для продления соглашения с Украиной о транзите газа

РИА Новости08:23

Медведев сформулировал условия сохранения транзита газа через Украину

Газета.Ru10:13

«Нафтогаз» сообщил о готовности вести «конструктивный диалог» по транзиту газу

ТАСС10:12

Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

РБК08:25

Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину

RT на русском09:16

Медведев сообщил о возможном продлении договора на транзит газа с Украиной

Коммерсантъ07:55

Медведев: РФ сохранит транзит газа через Украину на взаимовыгодных условиях

Интерфакс - Россия07:12
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Общество

В Санкт-Петербурге открыли легальный бордель

Обновлено в 08:27
Общество

Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

Согласно тексту доклада, гибель человеческой цивилизации произойдет из-за трех основных причин: изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.
Обновлено в 05:08
Футбол

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил покинуть свой пост после встречи с руководством клуба, говорится в сообщении на сайте «Рубина».
Обновлено в 06:27
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Швейцарии техник погиб из-за обрыва канатной дороги

Обновлено в 08:32
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Общество

Глазные капли и обезболивающие сделают незаконными в России

В России введут уголовную ответственность за незаконный оборот капель для расширения зрачка с тропикамидом, обезболивающего с тапентадолом и противоэпилептического средства с прегабалином.
Обновлено в 05:00
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов обещает войну в Абу-Даби

Обладатель пояса в легком весе по версии UFC Хабиб Нурмагомедов предвкушает войну на UFC 242 в Абу-Даби, где его соперником станет американец Дастин Порье.
Обновлено в 08:28
Общество

Журналисты нашли темнокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Обновлено в 05:01
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В МЧС сообщили о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево

Действующий пилот одной из авиакомпаний в беседе с «Московским комсомольцем» в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о недопуске спасателей на взлетное поле заявил ранее, что сотрудников МЧС не сразу пускают, так как в аэропорту существует «собственная довольно мощная аварийно-спасательная служба».
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Орбакайте поддержала Галкина в конфликте с Малаховым

Обновлено в 08:35
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Экономика

Всемирный банк предрек замедление российской экономики

Всемирный банк заявил о рекордном росте экономики России в 2018 году - на 2,3%. Вместе с тем ВБ ухудшил свой прогноз по росту ВВП в 2019 году из-за повышения НДС, снижения объемов добычи нефти и других факторов.
Обновлено в 03:40
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Политика

Лидеры стран Запада почтили память погибших при высадке в Нормандии

Лидеры западных стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, почтили в среду в Портсмуте память солдат, погибших 6 июня 1944 года при высадке союзников в Нормандии.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Тимати показал беременный живот своей подруги

Рэпер Тимати во второй раз станет отцом. Новость о беременности своей невесты Анастасии Решетовой музыкант подтвердил у себя в инстаграме.
Обновлено в 10:21
Общество

Под Читой у школьниц на ЕГЭ искали шпаргалки под юбками

Родители выпускников в поселке Могойтуй пожаловались на экзаменаторов, которые перед началом проведения ЕГЭ искали у школьниц шпаргалки под юбками.
Обновлено вчера в 10:31
Авто

АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения

По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Суд заочно арестовал украинку, напавшую на посольство России в Киеве

Суд заочно арестовал украинку Ирму Крат — лидера "женской сотни" Майдана, — за причастность к нападению на здание посольства России в Киеве в 2016 году.
Обновлено в 09:16
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено.
Обновлено вчера в 21:10
Путешествия

Отели на российских курортах летом оказались дороже зарубежных

По данным Ostrovok.ru, туристы бронируют отели на российские курорты с июня по август в среднем на 6,6 дней, в то время как в прошлом году – на 5,7 дней.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Пять самолетов не смогли сесть в аэропорту Екатеринбурга из-за погоды

Обновлено в 10:24
Политика

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Представлено новейшее артиллерийское орудие для ВДВ России «Лотос»

На территории АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в «Ростех») журналистам продемонстрировали перспективное авидесантируемое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 «Лотос» калибра 120 мм для Воздушно-десантных войск и морской пехоты.
Обновлено в 09:45
Технологии

Результаты ЕГЭ школьники могут узнать в сети «ВКонтакте»

Сайт "ВКонтакте" запустил сервис, который позволит выпускникам российских школ узнать свои результаты ЕГЭ прямо в социальной сети.
Обновлено в 08:58
Происшествия

На Дунае обнаружено тело еще одного погибшего при крушении катера

Обновлено вчера в 18:44
Общество

Директор турбазы извинился перед не попавшими на отдых детьми с ВИЧ

В Нижнем Новгороде директор спортивной деревни Новинки Алексей Шарков извинился перед детьми с ВИЧ, которых не пустили на отдых.
Обновлено в 07:20
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