Политика
Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через УкраинуРБК 08:25
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.
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с чего всё началось
Продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.ТАСС06:58
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