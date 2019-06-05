Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через УкраинуРБК 08:25

Продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.

с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения.

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