Политика

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспортаФедералПресс 09:39

Россияне могут получить возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем изначально было запланировано. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по вопросу разработки и внедрения электронного удостоверения личности гражданина Российской Федерации.
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