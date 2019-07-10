Политика

Медведев назвал способы решения газового спора с УкраинойLenta.ru 11:18

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
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