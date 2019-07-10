Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с УкраинойLenta.ru 11:18
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
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Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником
В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
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Джокович вышел в полуфинал Уимблдона
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Футбол
Новичку «Реала» Милитао стало плохо на пресс-конференции
Новоиспечённому защитнику "Реала" Эдеру Милитао стало плохо на пресс-конференции, посвящённой его представлению.
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Здоровье
Назван самый полезный летний фрукт
Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
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Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала
Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В Подмосковье собака напала на ребенка
Ребенок пострадал от нападения собаки в Дмитровском районе Подмосковья, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает ГСУСК России по Московской области.
Обновлено в 05:44
Общество
В энергосистеме Армении произошла авария
В энергосистеме Армении произошла авария, восстановить электроснабжение планируется к вечеру, сообщил в среду вице-премьер республики Тигран Авинян.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Шепелев разоблачил отравление Алибасова
Продюсер Бари Алибасова стал новым героем на передаче «На самом деле», которую ведёт журналист Дмитрий Шепелев.
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Политика
Путин потребовал добиться лидерства России в технологиях будущего
Президент РФ поставил задачу – не тратить время и работать активно, чтобы добиться мирового лидерства России в сфере технологий будущего и обеспечить стране технологический суверенитет на международной арене.
Обновлено в 07:09
Игры
Предзаказы коллекционного издания Cybeprunk 2077 в России начнутся 16 июля
CD Projekt объявила, что в России, Белоруссии и на Украине приём предварительных заказов на коллекционное издание Cyberpunk 2077 начнётся в следующий вторник, 16 июля.
Обновлено в 11:05
Политика
Медведчук попросил Медведева об отмене санкций для Украины
Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.
Обновлено в 11:13
Экономика
Обострение экономии: россияне стали покупать меньше лекарств
В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Политика
Постпред России при МАГАТЭ осудил давление США на Иран
Линия США на экономический зажим Ирана наносит удар по проверочной деятельности МАГАТЭ в ИРИ, ответственность за ее возможный слом полностью ляжет на Вашингтон, заявил в среду постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Обновлено в 10:31
Авто
В Hyundai рассказали о новом пикапе
Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.
Обновлено в 06:44
Политика
Венедиктов передал Зеленскому письмо от матери Вышинского
Обновлено в 10:57
Экономика
Совфед одобрил поправки в закон о бюджете на 2019 год
Как отмечается в сопроводительных документах, закон подготовлен с учетом результатов исполнения федерального бюджета за январь-апрель 2019 года, а также на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития РФ в 2019 году и уточненного прогноза развития Российской Федерации в 2020 и 2021 годах.
Обновлено в 04:34
Политика
Зеленский отменил военный парад в День независимости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении отменить традиционный ежегодный военный парад, который проходит в честь Дня независимости страны, 24 августа.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
На Балтфлоте провели тренировку расчёты «Искандеров»
Обновлено в 12:15
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08