Политика
Медведев назвал способы решения газового спора с УкраинойLenta.ru 11:18
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.
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Шоу-бизнес
Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах
В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено в 13:35
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
Обновлено в 14:17
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено в 15:36
Здоровье
Беременные жительницы Красноярска отравились арбузами
Обновлено в 04:00
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes опубликован список ста самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Наука
В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки
На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.
Обновлено в 16:48
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:54
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Политика
Медведчук рассказал о предательстве Януковича
В июне в интервью изданию «Би-би-си Украина» Медведчук отметил, что Янукович никогда не действовал в интересах Москвы.
Обновлено в 13:03
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Игры
Первый сюжетный эпизод The Division 2 выйдет 23 июля
Ubisoft объявила, что следующее крупное обновление для The Division 2, в состав которого войдёт дебютный сюжетный эпизод боевика («Окрестности Вашингтона: Экспедиция») выйдет 23 июля для обладателей абонемента первого года и 30 июля для всех остальных.
Обновлено в 12:48
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Ференцварош» победил «Лудогорец» в Лиге чемпионов
Чемпион Венгрии «Ференцварош» нанес поражение болгарскому «Лудогорцу» в первой игре первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:11
Кино
«Король лев»: первые отзывы кинокритиков оказались положительными
В социальных сетях появляются первые отзывы зарубежных критиков, сообщает сайт международного кинорейтинга Rotten Tomatoes 10 июля.
Обновлено в 16:38
Экономика
В компании «Авилон» заявили, что не планировали покупать «Рольф»
Автодилер "Авилон" не рассматривал и не планирует покупку компании "Рольф", заявили ТАСС в пресс-службе дилера.
Обновлено в 17:30
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Политика
Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина
Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Футбол
Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»
«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Дивоком Ориги.
Обновлено в 13:09
Футбол
Воспитанник «Вольфсбурга» Баду перешел в «Спартак»
Баду является воспитанником "Вольфсбурга". В последнее время он выступал за вторую команду немецкого клуба.
Обновлено в 14:52
Здоровье
В Тюмени врачи выходили младенца весом 590 граммов
Крохотный малыш весом всего в 590 граммов появился на свет в перинатальном центре Тюмени.
Обновлено в 06:25
Футбол
Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, победив ЮАР
Сборная Нигерии стала вторым полуфиналистом Кубка Африки. В матче 1/4 финала нигерийцы победили сборную ЮАР со счетом 2:1.
Обновлено в 17:18
Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00