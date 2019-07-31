Лесные пожары
Медведев прокомментировал лесные пожары в регионахРИА Новости 11:58
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев о лесных пожарах: положение сложное, горит много лесов, наблюдается смог и задымление. Медведев в среду прибыл в Красноярск, где возглавит совещание по ситуации с лесными пожарами.
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Футбол
«Ростов» отказался продавать Чистякова в «Зенит»
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», «Зенит» проявлял интерес к 25-летнему Чистякову, однако «Ростов» отказался продавать игрока.
Обновлено в 16:31
Политика
Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17
Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе.
Обновлено в 17:01
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Экономика
Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 08:42
Политика
На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе
Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.
Обновлено в 02:02
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 16:39
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 08:12
Происшествия
Более 40 человек пострадали от искусственной волны в аквапарке Китая
Инцидент находится на контроле властей, вероятной причиной произошедшего стала подача слишком большого напора воды в генератор волн.
Обновлено в 05:54
Общество
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Политика
Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Челси» одержал победу в товарищеском матче с «Ред Булл Зальцбургом»
В товарищеском матче «Ред Булл Зальцбург» принимал лондонский «Челси».
Обновлено в 16:11
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов
Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:04
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Космос
В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО
Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено в 15:43
Происшествия
У Навального не нашли отравляющих веществ
Врачи не обнаружили в организме оппозиционера Алексея Навального отравляющих веществ, сказал «Интерфаксу» главный врач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев.
Обновлено в 08:22
Гаджеты
На устройствах Huawei все-таки появится российская ОС из Иннополиса
Российская операционная система «Аврора» все-таки появится на устройствах от китайской компании Huawei.
Обновлено в 16:04
Общество
Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки
Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы "Несчастный случай", Uma2rman и "Земляне" выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа.
Обновлено в 01:56
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Происшествия
Адвокат заявил о попытках «прессовать» арестованных оппозиционеров
Адвокат Сергей Бадамшин заявил РБК о том, что арестованные оппозиционеры Владимир Милов и Александр Соловьев жалуются на то, что в спецприемнике их «прессуют» сокамерники.
Обновлено в 16:38
Общество
Леонардо Ди Каприо разместил видео о пожарах в Сибири
Известный американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо разместил видео о действующих в мире пожарах в своем аккаунте Instagram (12+).
Обновлено в 00:38
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
В 1986 году исследователь Мэрилин Барретт из Лондонского университета впервые идентифицировала два флавоноида каннабиса, известные как канфлавин А и канфлавин В. Было установлено, что оба обладают противовоспалительным действием, в 30 раз более эффективным, чем аспирин.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии
Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Техасе загорелся завод ExxonMobil
Обновлено в 15:47