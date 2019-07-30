Политика

Медведев назвал ситуацию с лесными пожарами сложнойВести ФМ 08:34

Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в регионах и потребовал не допустить приближения огня к населённым пунктам. По словам премьера, пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз действительно непростой.
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В сердце красноярской тайги пожарные отсекают огонь вручную

Вести.Ru14:24

Огню поставят стену

Российская газета13:50

Медведев потребовал от губернаторов личного контроля за лесными пожарами

РБК07:59

Глава Минприроды полетит в Красноярск проверить положение горящей Сибири

Интерфакс09:37

Медведев поручил взять под контроль ситуацию с лесными пожарами в Сибири

ТАСС11:49

Медведев допустил ухудшение ситуации с пожарами в Сибири

RT на русском08:25

Глава Минприроды завтра вылетит в Красноярск, чтобы проконтролировать ситуацию с пожарами

Эхо Москвы10:01
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:19, Ашберн
Политика

США официально обратились к Германии за помощью

Соединенные Штаты официально обратились к Германии, чтобы она приняла участие в предложенной Великобританией европейской военно-морской миссии по защите судов, которые одят близ берегов Ирана.
Обновлено в 13:53
Общество

Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона

Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Кино

Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие

Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес

Принц Гарри рассказал, сколько детей он хотел бы иметь

Принц Гарри рассказал, сколько детей он хочет иметь. Его откровенное интервью будет опубликовано в сентябрьском номере британского Vogue.
Обновлено в 13:20
Политика

В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено в 15:10
Армия и оружие

Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов

Обновлено в 17:31
Общество

Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Энергетика

Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве тревел-блогерши

Обновлено в 14:00
Происшествия

После митинга в Москве возбуждено дело о массовых беспорядках

Обновлено в 09:29
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 09:53
Интернет

В России представили альтернативу зарубежным приложениям

Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Наука

Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд

Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России

Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016.
Обновлено в 17:09
Авто

Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем

Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Авто

На тестах замечен новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe

Фотошпионы сообщают, что место, где были сделаны снимки, находится примерно в 60 км от завода Mercedes в Таскалусе.
Обновлено в 13:52
Политика

Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии

Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Политика

«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко

Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 15:18
Музыка

Кэти Перри признана виновной в плагиате

Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Космос

На спутнике «Электро-Л» основной прибор работает с ограничениями

Обновлено 28 июля в 05:47
Политика

В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией

Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 12:39
Наука

Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных

Обновлено в 02:16
Происшествия

Два человека пострадали в аварии с автобусом в Гатчине

Обновлено в 16:43
Происшествия

Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

Обновлено в 02:43
Политика

Украина готовится к отключению от транзита российского газа

Предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика

В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%

Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Обновлено в 17:42
Политика

Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие

Совбез Турции заявил о намерении создать зону безопасности в Сирии

Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ.
Обновлено в 16:15
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