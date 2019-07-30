Политика
Медведев назвал ситуацию с лесными пожарами сложнойВести ФМ 08:34
Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в регионах и потребовал не допустить приближения огня к населённым пунктам. По словам премьера, пока непосредственной угрозы безопасности и жизни людей нет, но прогноз действительно непростой.
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Политика
США официально обратились к Германии за помощью
Соединенные Штаты официально обратились к Германии, чтобы она приняла участие в предложенной Великобританией европейской военно-морской миссии по защите судов, которые одят близ берегов Ирана.
Обновлено в 13:53
Общество
Сбежавшая от эмира Дубая жена подала на него иск в суд Лондона
Сбежавшая в Великобританию шестая жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума принцесса Хайя подала в суд Лондона иск на своего супруга по вопросу опеки над их совместными детьми.
Обновлено в 14:08
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, сколько детей он хотел бы иметь
Принц Гарри рассказал, сколько детей он хочет иметь. Его откровенное интервью будет опубликовано в сентябрьском номере британского Vogue.
Обновлено в 13:20
Политика
В МИД прокомментировали арест российского танкера Украиной
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в эфире радиостанции «Коммерсант FM» заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг российского танкера Nika Spirit, на который украинский суд наложил арест.
Обновлено в 15:10
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве тревел-блогерши
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве
Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран внешней разведки, призвал начать производство ракет средней дальности, "которые будут способны поражать цели на территории России".
Обновлено в 09:53
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Наука
Новый двигатель позволит дронам летать несколько дней подряд
Используя новую конструкцию, теперь ученые планируют достигнуть эффективности в 50 процентов в ближайшее время, используя новые научные схемы.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016.
Обновлено в 17:09
Авто
Обновленный Hyundai Creta впервые засняли днем
Новый Hyundai Creta 2020 года, скорее всего, будет оснащен теми же новыми 1,5-литровыми бензиновыми и дизельными моторами, что и обновленный Hyundai Verna, и 1,0-литровым бензиновым двигателем Hyundai Venue T-GDI.
Обновлено в 08:14
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Авто
На тестах замечен новый Mercedes-AMG GLE 53 Coupe
Фотошпионы сообщают, что место, где были сделаны снимки, находится примерно в 60 км от завода Mercedes в Таскалусе.
Обновлено в 13:52
Политика
Участника переговоров о митинге 3 августа задержали на выходе из мэрии
Одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова задержали после переговоров по митингу 3 августа, об этом сообщил пресс-секретарь московского отделения партии Александр Гуд в Twitter.
Обновлено в 06:56
Политика
«У него уже все позади»: Гройсман высказался о президентстве Порошенко
Премьер-министр Украины Гройсман на своей странице Facebook высказал свое мнение от последнего интервью бывшего президента Украины Порошенко.
Обновлено в 15:18
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Космос
На спутнике «Электро-Л» основной прибор работает с ограничениями
Обновлено 28 июля в 05:47
Политика
В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией
Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 12:39
Наука
Япония одобрила эксперименты с эмбрионами человека и животных
Обновлено в 02:16
Происшествия
Два человека пострадали в аварии с автобусом в Гатчине
Обновлено в 16:43
Политика
Украина готовится к отключению от транзита российского газа
Предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
В Apple сообщили о снижении чистой прибыли на 8,4%
Чистая прибыль компании Apple по итогам 9 месяцев 2018/19 финансового года (квартал завершился 29 июня 2019 года) сократилась на 8,44%, до 41,57 миллиарда долларов, говорится в отчете корпорации.
Обновлено в 17:42
Политика
Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Совбез Турции заявил о намерении создать зону безопасности в Сирии
Турция намерена создать зону безопасности на севере Сирии вдоль своих границ.
Обновлено в 16:15