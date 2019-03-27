Медведев назвал самые слабые регионы РоссииLenta.ru 10:26

Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали.

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия В Казахстане разбился вертолет с 13 военными Вертолет ВВС Казахстана разбился после вылета из города Актау, на его борту находились 13 человек.

Шоу-бизнес Первый муж Началовой Дмитрий Ланской опроверг обвинения в свой адрес Первый муж артистки Юлии Началовой исполнитель Дмитрий Ланской категорически опроверг все обвинения в свой адрес.

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину» Встреча закончилась со счетом 4:1. Капитан хозяев Александр Овечкин записал на свой счет победный гол и результативную передачу.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Политика Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку после того, как произойдет Brexit.

Происшествия В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Политика США заблокируют российский газ в Европе Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.

Футбол Бывший защитник «Краснодара» провёл ночь в центре для беженцев 25 марта у защитника «Андерлехта» Огнена Враньеша, выступавшего в России за «Краснодар», «Аланию» и «Томь», возникли проблемы при пересечении бельгийской границы, когда он возвращался из Боснии после проведённых на родине выходных дней.

Интернет В почте Gmail от Google появятся «динамические» сообщения Благодаря появлению интерактивных сообщений пользователи Gmail получат возможность заполнять анкеты или отвечать на письма без необходимости открытия новой страницы.

Политика Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Армия и оружие Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».

Политика В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.

Происшествия Суд арестовал гендиректора компании – поставщика компьютеров для МВД Басманный суд Москвы арестовал гендиректора АО «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «Интерфакс».

Футбол УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".

Происшествия Напавшие на посольство КНДР в Мадриде могли записывать налет на камеры По сведением испанской газеты El Pais, устроившие нападение на посольство КНДР в Мадриде записывали налет на видео и фото.

Гаджеты Бюджетный смартфон Samsung A2 Core Смартфон Samsung A2 Core получил сертификацию Bluetooth SIG.

Политика В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2» «Интерфаксу» оператор газопровода Nord Stream 2 AG сообщил, что Дания запросила дополнительную экологическую оценку маршрута прохождения газопровода к югу от острова Борнхольм, но заявки по-прежнему находятся на рассмотрении.

Шоу-бизнес Елена Малышева впервые показала маму-инвалида Главной героиней выпуска стала мама телеведущей, которая передвигается с помощью специальных ходунков на колесах.

Общество Минтруд предложил продлить рабочий день для работниц сел Минтруд обсуждает вопрос о продлении рабочего дня женщин, которые трудятся в сельской местности, сообщили в пресс-службе министерства.

Авто KIA оценили как Mercedes: клиент отсудил у дилера более 7 миллионов за неработающий подогрев сидений Несколько раз у автомобиля выходил из строя подогрев сидений, и, по словам владельца, в общей сложности Sorento был в неисправном состоянии более двух месяцев.

Политика Порошенко не исключил переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.