Политика

Медведев назвал самые слабые регионы РоссииLenta.ru 10:26

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Дмитрий Медведев
Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 08:10

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