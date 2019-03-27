Политика
Медведев назвал самые слабые регионы РоссииLenta.ru 10:26
Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 08:10
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Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
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Более 11 миллионов рублей получит избитый в Перми DJ Smash, он же Андрей Ширман.
Обновлено в 03:51
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Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50