Политика
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуациейАМИТЕЛ 11:27
Премьер-министр поручил ведомствам ускорить развитие этих субъектов РФ Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал регионы с наиболее сложной социально-экономической ситуацией, сообщает РБК.
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Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 08:10
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Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В американском городе Сиэтл в результате стрельбы погиб один человек. Об этом сообщает Seattle Times.
Обновлено в 21:06
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика
«Вынашивает томос»: в Сети высмеяли внешний вид Порошенко
Обновлено в 21:45
Происшествия
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено в 12:17
Футбол
Кейн собирается попробовать себя в НФЛ
Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн собирается попробовать себя в американском футболе.
Обновлено в 16:05
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
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Политика
Дума Владивостока избрала нового мэра города
Депутаты думы Владивостока 23 голосами из 28 избрали нового мэра города, сообщает ТАСС.
Обновлено в 21:51
Политика
Захарова ответила на требование Трампа об уходе России из Венесуэлы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала США научиться выполнять данные международному сообществу обещания, прежде чем делать очередные необдуманные заявления.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие
Индия сбила космический спутник
Обновлено в 05:21
Общество
Ахмедов получил право на простоявшую год под арестом яхту за £330 млн
Российский миллиардер Фархад Ахмедов (Forbes оценивает его состояние в $1,4 млрд), участник одного из самых дорогих бракоразводных процессов в Британии, получил право держать у себя яхту Luna.
Обновлено в 20:56
Гаджеты
В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей
Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
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Политика
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил письмо президенту РФ Владимиру Путину.
Обновлено в 22:02
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Планы американских властей не предполагают, что люди будут постоянно находиться на поверхности спутника Земли Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены установить постоянное присутствие на поверхности Луны, передает ТАСС.
Обновлено в 20:55
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Пётр Порошенко не исключил возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в двустороннем формате.
Обновлено в 12:48
Экономика
В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford
Сумма налоговых отчислений в региональный бюджет от завод Ford Sollers, расположенного в городе Всеволожск, не превышала 150 миллионов рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
Обновлено в 08:32
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
По данным социологических исследований, в президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30%.
Обновлено в 11:02
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Политика
В Интернет слили видео с пьяным сыном Порошенко
Ролик начинается с того, что подросток лежит под письменным столом.
Обновлено в 20:36
Политика
Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями
В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено в 03:41
Общество
Медведев пообещал Беглову помочь с запуском соцобъектов Петербурга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручит Минфину изыскать источники для выделения средств Санкт-Петербургу, чтобы обеспечить функционирование социальных объектов при вводе нового жилья, на что, по словам врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, нужно более 10,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 09:53
Игры
Ubisoft показала более 6 минут игрового процесса сборника ремастера Assassin’s Creed III
Ubisoft опубликовала продолжительный ролик, в котором показала более шести минут игрового процесса ремастеров Assassin's Creed III и Assassin's Creed III: Liberation.
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Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Общество
ВЦИОМ исследовал отношение людей к Осипову
Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснили, как забайкальцы относятся к работе врио губернатора региона Александра Осипова.
Обновлено в 22:21
Происшествия
Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
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Авто
Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4
Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
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