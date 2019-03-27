Политика
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуациейСуть событий 09:01
Российские регионы различаются уровнем жизни местных жителей, в некоторый их них социально-экономическая ситуация особенно сложная. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал принять меры по ускоренному развитию таких субъектов.
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Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 08:10
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Общество
Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой
Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне — NASA
Планы американских властей не предполагают, что люди будут постоянно находиться на поверхности спутника Земли Глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что Соединенные Штаты намерены установить постоянное присутствие на поверхности Луны, передает ТАСС.
Обновлено в 20:55
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Космос
США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе NASA.
Обновлено в 21:09
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 15:41
Гаджеты
Huawei принимает предзаказы на смартфон P30 Lite
Обновлено в 11:07
Спорт
Зубков официально лишен золотой медали Сочи-2014
Российские бобслеисты Александр Зубков, Алексея Воевода, Дмитрий Труненков и Алексей Негодайло официально лишены золотых медалей зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин официально закрепил за Кемеровской областью название Кузбасс
"Включить новое наименование субъекта РФ - Кемеровская область - Кузбасс в часть 1 статьи 65 Конституции РФ вместо наименования Кемеровская область", - говорится в тексте указа.
Обновлено в 08:44
Политика
Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».
Обновлено в 16:54
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Политика
Постпред Сирии при ООН предложил США подарить пару штатов Израилю
Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари предложил американской стороне отдать Израилю штат Южная Каролина, если США стремится поддержать израильтян новыми территориями.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Метрового варана нашли под Кингисеппом
В лесу под Кингисеппом прохожие нашли песчаного варана. Крупное, длиной в метр, животное лежало в 10 метрах от парковочной площадки.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Джастин Бибер признался, что всё ещё любит Селену Гомес
Фанаты посоветовали Биберу повзрослеть и разобраться, наконец, со своими чувствами.
Обновлено в 04:00
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В настоящее время полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Мичигане.
Обновлено в 21:06
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Клиенты «Билайна» смогут получать дополнительный интернет-трафик каждый месяц или бесплатно раздавать Интернет за восьмичасовой сон, временный отказ от мобильного телефона и прогулки.
Обновлено в 08:33
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено в 13:03
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено в 19:31
Кино
Сериал «Домашний арест» взял больше трети наград Ассоциации продюсеров кино и телевидения
Сериал Семена Слепакова "Домашний арест" стал лауреатом восьми из 21 номинации на премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ).
Обновлено в 17:39
Авто
Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4
Автомобиль обладает высокой проходимостью, надежностью, экономичностью и низкой ценой. Немецкие СМИ назвали преемника Lada 4х4.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Экономика
Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»
Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Защита предложила суду отпустить Абызова под залог в 1 млрд рублей
Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в хищении 4 миллиардов рублей, попросила суд отпустить его под залог в 1 млрд рублей или поместить под домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса" из Басманного суда.
Обновлено в 10:46
Культура
Александринский театр объединят с Волковским театром в Ярославле
Петербургский Александринский театр будет объединён с Театром им. Волкова в Ярославле.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49