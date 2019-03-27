Политика
Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуациейСуть событий 09:01
Российские регионы различаются уровнем жизни местных жителей, в некоторый их них социально-экономическая ситуация особенно сложная. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал принять меры по ускоренному развитию таких субъектов.
Читать в источнике
Оценить54
Цель — создать условия для нормальной, достойной жизни на всей территории страны, чтобы, вне зависимости от того, где люди живут, они имели доступ к качественной медицине, образованию, пользовались инфраструктурой и просто нормально зарабатывали.
— Дмитрий Медведев, российский политикРБК 08:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Перенесший два года назад инсульт Николай Носков начал записывать новый альбом
Ровно два года назад в семье бывшего солиста популярной некогда группы «Парк Горького» Николая Носкова случилась беда – артист перенес инсульт.
Обновлено в 18:25
Гаджеты
В США могут запретить Apple продажу iPhone
Помимо патентных нарушений и судебных разбирательств с Qualcomm, у Apple еще были выявлены нарушения, связанные с технологиями от Intel Corp. По данным Bloomberg, судья комиссии США по международной торговле заявила, что некоторые устройства «яблочной» компании с чипами от Intel требуется заблокировать.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Политика
Захарова ответила на ультиматум Трампа по Венесуэле
Ранее сообщалось, что Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.
Обновлено в 17:41
Футбол
Медведев назвал сумму, необходимую для достройки «Газпром Арены»
Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал, сколько необходимо ещё потратить на «Газпром Арену», чтобы привести стадион в идеальное состояние.
Обновлено в 13:51
Космос
Ученые определили, что реки на Марсе были шире и глубже, чем земные
Ученые установили, что на Марсе долгое время текли реки, шире и глубже земных в несколько раз.
Обновлено в 14:27
Футбол
Вадим Евсеев назначен главным тренером «Уфы»
Обновлено в 12:53
Авто
Бюджетный кроссовер Haval M6 за 630 000 рублей получил обновление
Стоимость обновленной версии Haval M6 на рынке Поднебесной составит предварительно от 66 000 юаней, или 630 000 рублей.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Цинхай на западе центральной части Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 19:06
Армия и оружие
ВМФ получит более 180 кораблей и судов новых проектов до 2027 года
«В соответствии с государственной программой вооружения на 2018—2027 годы в состав Военно-морского флота должно войти более 180 кораблей и судов новых проектов», — цитирует ТАСС Шойгу.
Обновлено в 05:41
Здоровье
Минздрав регламентирует получение пациентами выписок из медкарты
В заявлении, которое составляется в свободной форме, должны быть указаны фамилия, имя и отчество пациента, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства, контакты – почтовый адрес, электронная почта и телефон, а также наименование медицинских документов, выписки из которых или копии которых нужны, или период, за который необходимы сведения о состоянии здоровья.
Обновлено в 09:04
Политика
Грэг Вайнер назвал незакрытым конфликт в эфире программы Соловьёва
Ведущим Владимиру Соловьеву и Сергею Михееву пришлось разнять политолога Араика Степаняна и американского журналиста Грэга Вайнера, которые были готовы ринуться в драку.
Обновлено в 02:37
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Казахстане разбился и сгорел вертолёт Минобороны
Вертолёт Ми-8 Министерства обороны Казахстана упал и сгорел дотла в Жалагашском районе Кызылординской области на юге страны.
Обновлено в 10:59
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
Обновлено в 07:30
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В головном офисе Swedbank проходят обыски
Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank.
Обновлено в 07:00
Политика
Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30