Экономика
Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каскоВедомости вчера в 09:23
Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования. С таким предложением к премьеру обратился депутат Вячеслав Лысаков.
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С финансовой точки зрения это интересная идея. При этом как минимум надо посмотреть на совмещение регулирования обязательного страхования и страхования добровольного по гражданскому законодательству. Если там мы противоречий не увидим, сама по себе идея хорошая. Думаю, это интересно.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU вчера в 10:04
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Совмещенное страхование. Возможно ли объединить ОСАГО и КАСКО в один полис
Телеканал 360°вчера в 20:55
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