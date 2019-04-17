Медведев назвал разумной идею объединения полисов ОСАГО и каскоВедомости вчера в 09:23

С финансовой точки зрения это интересная идея. При этом как минимум надо посмотреть на совмещение регулирования обязательного страхования и страхования добровольного по гражданскому законодательству. Если там мы противоречий не увидим, сама по себе идея хорошая. Думаю, это интересно.

Премьер Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме, назвал интересной и разумной идею включить в полис каско риски по ОСАГО без увеличения стоимости полиса добровольного страхования. С таким предложением к премьеру обратился депутат Вячеслав Лысаков.

Происшествия Писатель Дмитрий Быков по-прежнему находится в тяжелом состоянии Медики оценивают состояние писателя Дмитрий Быкова как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Космос В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".

Происшествия В московском офисе «Росбалта» идут обыски Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".

Армия и оружие На Украине предложили признать ФСБ террористической организацией "ФСБ и ГУ ГШ РФ должны быть признаны террористическими организациями, а Россия - государством, которое распространяет терроризм в мире",- процитировала пресс-служба СНБО Турчинова.

Происшествия В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Экономика Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».

Происшествия В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Экономика МЭР: Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5% Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 39,4%. Реальный показатель с учетом уровня инфляции составит 9,5%. Прогноз социально-экономического развития содержится в докладе МЭР.

Кино Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.

Политика Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.

Технологии Самолет со сверхкоротким взлетом задумали создать в России В России начали работать над созданием демонстратора самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

Общество «Роскачество» назвало лучшие марки кефира По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.

Происшествия В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.

Общество В Петербурге появилась фреска с изображением Нотр-Дама до пожара Лукьянов добавил, что на днях собирается на этой же стене разместить фреску с изображением собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка (Троицкий собор) — одного из крупнейших храмов Петербурга, где пожар в 2006 году уничтожил главный купол.

Шоу-бизнес Знаменитые хиты Аллы Пугачевой Кремлевский дворец встречал стоя 17 апреля в Кремлевском дворце прошел долгожданный юбилейный концерт легендарной российской певицы Аллы Пугачевой.

Недвижимость В 1,2 раза выросло число сделок на вторичном рынке жилья в Москве Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за 11 месяцев 2018 года количество предложений на вторичном рынке жилья сократилось на 28,9%: с 33 307 лотов в начале года до 23 693 по итогам ноября.

Армия и оружие NI: США создадут беспилотный флот для борьбы с Россией ВМС США планируют увеличить численность своего флота за счет применения роботизированных кораблей к 2024 году.

Экономика Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.

Происшествия Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.

Армия и оружие Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.

Политика В МИД России назвали незаконными санкции США в отношении Венесуэлы Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что санкции США в отношении Кубы и Венесуэлы незаконны.