Экономика
Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интереснойРИА Новости 08:07
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.
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С финансовой точки зрения это интересная идея. При этом как минимум надо посмотреть на совмещение регулирования обязательного страхования и страхования добровольного по гражданскому законодательству. Если там мы противоречий не увидим, сама по себе идея хорошая. Думаю, это интересно.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU 10:04
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