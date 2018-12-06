Политика
Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением десятилетия
Медведев назвал пенсионную реформу самым трудным решением десятилетияИзвестия08:25
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в ходе пресс-конференции по итогам года, что решение о проведении в стране пенсионной реформы было очень тяжелым для власти. По его словам, это был единственный способ улучшить условия жизни пенсионеров, сообщает агентство РБК 6 декабря.
Известия08:25
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Мы все это сделали не ради устойчивости абстрактной пенсионной системы, а главным образом для того, чтобы увеличить пенсионные доходы. И это прямо зафиксировано, и каждый год пенсия будет расти в течение шести лет на тысячу рублей. Это можно сделать, только проведя эти сложные, но назревшие реформы.
— Дмитрий Медведев, российский политикТелеканал 360° 04:49
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