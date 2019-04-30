Медведев назвал одну из главных задач ЕАЭСТВ Центр 07:51

На межправительственный совет Евразийского экономического союза собрались премьеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Среди основных тем - развитие интеграции и укрепление Союза, формирование единых рынков и развитие инноваций.

Политика США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро.

Политика Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.

Политика Посол России в Белоруссии Михаил Бабич завершает работу в Минске Господин Бабич был назначен главой дипмиссии в Минске 24 августа 2018 года.

Политика Путин отреагировал на ситуацию с «грязной» нефтью из России Белоруссия 19 апреля пожаловалась на снижение качества нефти из России в нефтепроводе «Дружба».

Гаджеты Смартфон c самой большой в мире батареей оказался никому не нужен В конце февраля в мире не оказалось, пожалуй, ни одного СМИ о технологиях, которое не сообщило бы об анонсированном на выставке MWC уникальном смартфоне Energizer с гигантской батареей.

Игры Консоль PlayStation 5 показали на первых рендерах Профильное издание Letsgodigital поделилось изображениями приставки PlayStation 5, выполненными на основе утечек.

Армия и оружие В Сети появилось видео попадания ракеты в сирийский танк После попадания в кадре появляется дым, однако когда он рассеялся, стало понятно, что танк уничтожить не удалось.

Общество Губернатор Краснодарского края в прошлом году снизил доход По сравнению с 2017 годом доход господина Кондратьева снизился — в декларации за 2017 год были указаны денежные поступления на 2,09 млн руб. Галина Кондратьева, супруга главы края, в прошлом году заработала 625 тыс. руб. против 441 тыс. руб. в 2017 году.

Гаджеты Новая версия графического драйвера NVIDIA вызывает высокую загрузку ЦП Драйвер содержит важные обновления, но некоторые пользователи обратили внимание на то, что его использование приводит к высокой загрузке процессора.

Политика МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Армия и оружие Американские военные прибыли в ливийский город Мисрата Американские военные прибыли в город Мисрата на северо-западе Ливии к востоку от столицы страны Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на источник в городе.

Футбол Приговор Кокорину может быть вынесен 8 мая Решение суда по делу Александра Кокорина может быть готова 8 мая.

Происшествия Судебные приставы опечатали здание театра у Никитских ворот в Москве «Судебный пристав-исполнитель прибыл сегодня в театр для исполнения решения суда о приостановке его деятельности на 90 суток и опечатал его», — сказал собеседник ТАСС.

Происшествия Административное здание загорелось в центре Москвы Пожар произошел в административном здании в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы во вторник, 30 апреля.

Происшествия Корреспондент издания «Кавказский узел» освобожден из колонии в Чечне Жалауди Гериев был осужден на три года колонии в сентябре 2016 года. Как рассказывал сам журналист, наркотики ему подбросили.

Интернет Хакеры украли криптовалюту у пользователей Outlook, Hotmail и MSN Уязвимость Microsoft Outlook стала причиной того, что хакерам удалось похитить криптовалюту, принадлежащую некоторым пользователям.

Наука Потеря обоняния указывает на повышенный риск смерти в течение 10 лет Новое исследование ученых из Университета штата Мичиган показывает, что у пожилых людей, которые теряют обоняние, риск смерти в течение следующих десяти лет увеличивается на 50% — даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Игры Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3 Gearbox анонсировали стрим по Borderlands 3, в ходе которого они продемонстрируют весь игровой геймплей.

Политика Зеленский встретился с главой ПЦУ В Киеве началась встреча избранного президента Украины Владимира Зеленского и предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания.

Политика Саакашвили ответил на слова Путина о своем гражданстве Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал в своем Facebook на совет Владимира Путина киевским властям вернуть политику украинское гражданство.

Общество Минобороны показало архивные фотографии полководцев с военных парадов Среди архивных снимков есть не публиковавшиеся ранее фотографии из семейных альбомов военачальников, выдержки из их биографий, а также воспоминания.

Хоккей Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.

Экономика Ритейлеры предложили обложить зарубежные посылки единой пошлиной В АКИТ напомнили, что иностранные фирмы не платят НДС и таможенную пошлину, не обязаны сертифицировать свой товар, то есть имеют более привилегированное положение по сравнению с российскими.

Экономика Utair заявила об угрозе остановки работы В примечаниях к консолидированной финансовой отчетности Utair, которые содержатся в аудиторском заключении компании Ernst & Young, выражается сомнение, что авиакомпания из-за целого ряда факторов способна непрерывно продолжать свою деятельность.