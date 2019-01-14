Политика
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономикиРоссийская газета09:28
Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на церемонии вручения премии правительства в области средств массовой информации.
Российская газета09:28
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Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает.
— Дмитрий Медведев, российский политикГазета.Ru 11:26
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