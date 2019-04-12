Экономика
Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на нацпроектыLife.ru 05:07
Сумма в 25,7 триллиона рублей, которая предусмотрена на реализацию нацпроектов, финансово обеспечивает их выполнение, заявил глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
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Пять лет и ₽1,5 трлн: как на Кубани реализуют президентские нацпроекты
РБК Краснодар04 апреля в 05:15
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