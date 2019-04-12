Медведев назвал колоссальной сумму, выделенную на нацпроектыLife.ru 05:07

Сумма в 25,7 триллиона рублей, которая предусмотрена на реализацию нацпроектов, финансово обеспечивает их выполнение, заявил глава Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Политика Порошенко ударил журналиста за неудобный вопрос 31 марта, в день первого тура президентских выборов, Петр Порошенко был на нервах, которые сдали после неудобного вопроса журналиста телепрограммы «Схемы».

Происшествия МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.

Авто Топ-10 автомобилей, которые продают в первый год владения По результатам исследования стало ясно, что 3,4% автовладельцев продают свои машины в течение первого года обучения.

Политика Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.

Политика Сторонников ПЦУ не допустят на Божественную литургию в Иерусалиме Иерусалимский патриархат не допустит на Божественную литургию посланников так называемой Православной церкви Украины.

Общество Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице В башкирском военкомате объяснили, почему в 2018 году не призвали на срочную службу в армию Ивана Дремина, известного как рэпер Face.

Политика Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

Театры МХАТ им. Горького покажет спектакли во Владикавказе в рамках «Больших гастролей» Перед гастролями республику посетили представители театра, чтобы оценить технические возможности сцены и подготовить театральную площадку в Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева.

Политика Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.

Политика В Крыму призвали США прекратить следить за полуостровом Властям США давно следует прекратить слежку за Крымом, заявил депутат парламента республики Иван Шонус.

Политика Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.

Армия и оружие Совбез ООН призывает прекратить военные действия в Ливии Совбез ООН призвал прекратить военные действия на территории Ливии, военного решения конфликта нет, следует из заявления организации.

Политика МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.

Шоу-бизнес Сын Децла не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара» Сын Децла Тони не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара». Мероприятие проходило в «Крокус Сити Холле».

Происшествия В новой Москве пьяный водитель въехал в гипермаркет Пьяный водитель автомобиля Nissan Tiida въехал в гипермаркет в новой Москве, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Армия и оружие Боевики обстреляли деревни в сирийской Хаме, есть жертвы Как сообщает гостелевидение Сирии, в результате минометного обстрела были разрушены десятки домов мирных жителей.

Энергетика Белоруссия решила повысить тариф на транзит российской нефти Белоруссия решила повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 23% и уведомила об этих планах «Транснефть».

Космос Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.

Экономика Минфин предложил ограничить срок по соглашениям на субсидии под нацпроекты Минфин РФ предлагает установить предельные сроки заключения соглашения о предоставлении субсидий на реализацию нацпроектов между регионом и муниципалитетами, сообщил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Политика Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.

Спорт Большунов стал третьим в туристическом марафоне в Норвегии Российский лыжник Александр Большунов стал третьим туристического марафона Коввеrlорет — гонке на 43 км классическим стилем в Сулитьельме (Норвегия).

Шоу-бизнес Стас Михайлов перенёс концерт в Костроме из-за ангины Стас Михайлов вынужден был перенести концерт в Костроме, за что лично извинился перед фанатами. Отмена выступления произошла из-за ангины.

Армия и оружие Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.