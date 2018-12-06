Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил экономические результаты 2018 года как позитивные, однако есть вещи над которыми необходимо работать. Он добавил, что стране под силу реализация 12 главных национальных проектов, так как «деньги есть».

Энергетика Энергетика Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.

Экономика Экономика ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.

Экономика Экономика Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.

Экономика Экономика Медведев пообещал рост реальных доходов по итогам 2018 года «Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных — подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%», — сказал глава российского правительства в интервью пяти телеканалам.

Экономика Экономика У ЕАЭС может появиться собственная платежная система Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза.

Финансы Финансы Международные резервы России выросли до $462,1 млрд За неделю международные резервы России выросли незначительно и на 30 ноября составили $462,1 млрд против $461,8 млрд на 23 ноября.

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Экономика Экономика Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения.

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