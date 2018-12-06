Экономика
Медведев назвал итоги года в сфере экономики позитивными
Медведев назвал итоги года в сфере экономики позитивнымиПолитика Сегодня04:16
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил экономические результаты 2018 года как позитивные, однако есть вещи над которыми необходимо работать. Он добавил, что стране под силу реализация 12 главных национальных проектов, так как «деньги есть».
Политика Сегодня04:16
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Энергетика
В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 20:41
Энергетика
Экспорт нефти в США превысил импорт впервые за почти 70 лет
Экспорт нефти и нефтепродуктов из США по итогам прошлой недели превысил импорт впервые с 1949 года, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:23
Экономика
ЦБ обвинил сотрудника Сбербанка в манипулировании рынком ценных бумаг
Сотрудник управляющей компании Сбербанка на протяжении почти трех лет манипулировал рынками 50 ценных бумаг, говорится в сообщении Банка России.
Обновлено в 19:30
Экономика
Путин поручил дать право на возврат НДС при экспорте работ и услуг
Президент России Владимир Путин поручил правительству сделать возможным возврат налога на добавленную стоимость (НДС) за экспорт работ и услуг, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 20:35
Финансы
Центробанк понизил прогноз роста ВВП России в 2018 году
Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».
Обновлено в 20:35
Экономика
Медведев анонсировал рост зарплат на 7,6%
Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым».
Обновлено в 13:08
Экономика
У ЕАЭС может появиться собственная платежная система
Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза.
Обновлено в 18:52
Экономика
Власти определили принципы системы маркировки товаров
Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.
Обновлено в 15:28
Экономика
Почта Банк предупредил о предлагающих социальную помощь мошенниках
В социальных сетях и мессенджерах прошла новая серия попыток мошеннической деятельности: под видом Пенсионного фонда и Почта Банка злоумышленники заманивают достигших 40 лет граждан выплатами компенсаций в размере 5 тыс. руб. якобы по программе социальной поддержки населения.
Обновлено в 19:05
Экономика
Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO
Конкурент Uber, американский сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на проведение IPO.
Обновлено в 15:26
Экономика
Козак проведет встречу с автопроизводителями
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в пятницу встретится с автопроизводителями РФ, обсудит инструменты господдержки отрасли, сообщил помощник вице-премьера Илья Джус.
Обновлено в 16:06
Экономика
Эксперты назвали самых прозрачных и непрозрачных госзакупщиков
Магаданская область, Республика Калмыкия, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Дагестан и Карачаево-Черкесия проводили наиболее непрозрачные закупки среди регионов.
Обновлено в 19:31
Экономика
Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО
В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 13:09
Экономика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Экономика
Квадратные меры: губернаторам вводят KPI по стройке
Для сравнения: в прошлом году в эксплуатацию было введено 79,2 млн кв. м жилья, с учетом индивидуальных жилых домов и «дачной амнистии», то есть в это число входит и то жилье, которое фактически существовало, но не было учтено.
Обновлено в 11:58