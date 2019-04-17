Экономика
Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каскоКоммерсантъ 10:58
Премьер-министр Дмитрий Медведев положительно оценил идею об объединении рисков по полисам ОСАГО и каско в единый полис.
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С финансовой точки зрения это интересная идея. При этом как минимум надо посмотреть на совмещение регулирования обязательного страхования и страхования добровольного по гражданскому законодательству. Если там мы противоречий не увидим, сама по себе идея хорошая. Думаю, это интересно.
— Дмитрий Медведев, российский политикDP.RU 10:04
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