Экономика
Медведев назвал интересной идею совместить ОСАГО и каскоLife.ru 17 апреля в 08:51
Премьер-министр Дмитрий Медведев считает интересной идею совместить ОСАГО и каско, созвав тем самым универсальный полис страхования. Об этом глава правительства заявил, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабмина.
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Совмещенное страхование. Возможно ли объединить ОСАГО и КАСКО в один полис
Телеканал 360°17 апреля в 20:55
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Звезда российского телевидения Анфиса Чехова решилась на весеннее преображение.
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В результате взрыва пострадал мужчина 1953 года рождения, его состояние оценивается как средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.
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Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
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Хищение миллиарда: арестован глава коллегии адвокатов Сергей Юрьев
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Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
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Религия
Православные готовятся к Вербному воскресению
В воскресенье православные отмечают один из главных христианских праздников — Вход Господень в Иерусалим, в народе — Вербное воскресенье.
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Следователи задержали основного акционера банка «Югра» Алексея Хотина
Основного владельца банка "Югра" Алексея Хотина задержали по делу о хищении у этой финансовой организации 7,5 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Диетологи рассказали, как избавиться от жира на животе
Специалисты рассказали, что нужно делать, чтобы стать обладателем идеально плоского живота. Об этом сообщает портал Медикфорум.
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Пожар уничтожил миллионы бутылок французского вина
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Легкомоторный самолет, который принудительно посадили в поселке Середка под Псковом, по предварительным данным, нарушил государственную границу Российской Федерации.
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Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
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Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
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Происшествия
Опубликовано полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
В Сети появилась видеозапись, на которой нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым избивает чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергеея Гайсина в кафе, сообщает "Рен ТВ".
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Жена кандидата в президенты Владимира Зеленского заявила, что хотела бы встретиться с первой леди Украины Мариной Порошенко, чтобы узнать, как ей живется.
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У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, глава авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал участки земли общей площадью 359 квадратных километров.
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Общество
Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской
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Политика
Медведчук призвал Зеленского заключить сделку с Россией
Политик считает, что новый украинский президент должен заключить с Россией сделку, что поможет восстановить контроль над Донбассом в течение нескольких месяцев.
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Происшествия
Мать новокузнецкого активиста осудили за «ушиб ногтем» полицейского
Как сообщает "Тайга.инфо", женщину обвиняли в том, что она "ушибла полицейского тыльной частью ногтевой пластины".
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Шоу-бизнес
Бузова позировала в прозрачном пеньюаре на фоне «хрущевки»
Исполнительница позировала в полупрозрачном пеньюаре с оборками из перьев, кислотных шортах-велосипедках и ультракоротком топе на фоне обычных московских жилых домов.
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Режиссер Никита Михалков рассказал, что после двух перенесенных операций он вынужден буквально "учиться ходить".
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