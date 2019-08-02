Экономика
Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на КурилахТАСС вчера в 21:57
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах. Свою точку зрения он высказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика
США ввели новые санкции против России по делу Скрипалей
США ввели новые санкции против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:52
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Генсек альянса рассказал о планах НАТО после разрыва ДРСМД
Новые ядерные ракеты наземного базирования не появятся на территории Европы после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 06:46
Происшествия
СМИ сообщили еще о пяти задержанных по делу о массовых беспорядках
В уголовном деле о массовых беспорядках в Москве, возбужденнном после протестов 27 июля, появились еще пятеро подозреваемых.
Обновлено в 08:06
Авто
Ателье AC Schnitzer показало доработанный BMW X5
Инженеры тюнинг-ателье AC Schnitzer предлагают клиентам на выбор несколько пакетов для доработки BMW X5.
Обновлено в 05:50
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась до $60
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до 60,60 долларов за баррель, об этом свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 14:37
Общество
Столицу во второй половине августа ждет потепление до 26 градусов
В отдельные дни второй половины месяца ожидается повышение максимальной температуры до 21–26 градусов, — указано в сообщении синоптиков.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Общество
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством абортов
В сборнике указано, что на тысячу женщин детородного возраста в 2018 году в Еврейской автономной области было сделано 35,6 абортов, в республике Тыва - 34,5, в Сахалинской области - 32,2. Эти показатели, согласно сборнику, являются самими высокими.
Обновлено в 01:45
Здоровье
Минздрав Подмосковья подверг критике советы видеоблогеров о безопасности мухоморов
По статистике один из трёх человек, попробовавших мухоморы, получает отравление, которое грозит его жизни.
Обновлено в 07:45
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Венгрии
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам первой свободной практики Гран-при Венгрии "Формулы-1".
Обновлено в 06:55
Технологии
Delivery Club обвинили в нарушении патентных прав
Мужчина обвиняет компанию по доставке еды в использовании его технологии.
Обновлено в 03:55
Общество
В Барнауле празднуют День Воздушно-десантных войск России
Обновлено в 00:53
Экономика
В Волгоградской области подписано соглашение для производства метанола
Сегодня в администрации Волгоградской области было подписано трехстороннее лицензионное соглашение на предоставление технологии для проектирования, строительства и эксплуатации производства метанола.
Обновлено в 06:51
Музыка
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Футбол
Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы
В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие
Для ВВС Словакии построят 14 истребителей F-16V за 800 млн долларов
Стоимость соглашения составила 799,96 млн долларов. Помимо производства самолетов контракт предусматривает их обслуживание.
Обновлено в 04:07
Политика
В Лондоне игнорируют российские запросы по делу об убийстве Глушкова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва не приемлет попытки Лондона засекретить ход расследования убийства Глушкова и призывает британские власти к предметному и ответственному взаимодействию с российскими правоохранительными органами.
Обновлено в 08:39
Футбол
Глушаков пропустит матч «Ахмата» с «Оренбургом»
Обновлено в 07:18
Финансы
Курс доллара пробил отметку в 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом
Керро не хочет наживаться на проблемах клиентов, как это делают ее коллеги, поэтому пока отказалась от приемов.
Обновлено вчера в 17:00
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Среди подписей за 22 кандидатов в Мосгордуму нашли 339 «мёртвых душ»
Председатель столичного избиркома Валентин Горбунов сообщил, что в ходе проверки у 22 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы удалось обнаружить 339 подписей уже умерших людей.
Обновлено в 07:56
Транспорт
Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах
Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.
Обновлено в 05:53