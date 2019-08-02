Экономика
Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на КурилахТАСС вчера в 21:57
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах. Свою точку зрения он высказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 06:03, Ашберн
Общество
Беглов заявил, что знает «все болевые точки» всех районов Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов знает все обо всех «болевых точках» Северной столицы.
Обновлено в 04:48
Политика
Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердили наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 7 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 05:24
Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
Обновлено в 04:58
Футбол
Агент Мака сообщил о возможном уходе словака в случае прихода Малкома
Агент Юрай Венглош, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Роберта Мака, рассказал, что футболист может покинуть питерский клуб в случае перехода Малкома.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Авто
Электрокар Taycan станет новой «визитной карточкой» Porsche
В эпоху электрокаров Taycan может стать новой культовой моделью штутгартского бренда.
Обновлено вчера в 09:56
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Управление ФСБ России по Владимирской области совместно с УФСБ России по Рязанской области пресекли деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Пресненский суд столицы вынес первое решение об аресте в деле на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 05:31
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено 31 июля в 17:10
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова может стать директором «Дикси»
Бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита» Ольга Наумова может возглавить ГК «Дикси» О том, что Ольга Наумова может возглавить «Дикси», «Коммерсанту» рассказал источник, близкий к одному из бывших мест работы топ-менеджера.
Обновлено в 03:03
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Нижнем Новгороде упавшие качели сломали позвоночник девочке
Девочка возрастом 13 лет получила перелом позвоночника из-за упавших на нее качелей в Нижнем Новгороде, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 04:50
Авто
Назван топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке
Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили десятку самых популярных легковых автомобилей с дизельным двигателем по итогам продаж на российском авторынке за первые шесть месяцев 2019 года.
Обновлено в 04:28
Авто
Ателье AC Schnitzer показало улучшенный BMW X5
Новое поколение баварского кроссовера BMW X5 получило пакет доработок.
Обновлено в 05:30
Гаджеты
Intel начнет выпуск графических карт с модели стоимостью 200 долларов
Главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике Раджа Кодури (Raja Koduri) рассказал о планах Intel по выпуску дискретных графических решений.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Бангкоке произошло семь взрывов
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
К тушению пожаров в Сибири приступили вертолеты Минобороны
Всего в состав группировки по оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае вошли десять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации и десять вертолетов Ми-8 армейской авиации.
Обновлено в 03:14
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Энергетика
Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем
Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа
Обновлено вчера в 14:22
Армия и оружие
«Туполев» создаст военно-транспортный самолет на замену Ан-12
«В перспективе — работы по созданию среднего военно-транспортного самолета, сверхзвукового пассажирского самолета нового поколения совместно с ведущими отраслевыми научно-исследовательскими институтами и предприятиями», — цитирует гендиректора «РИА Новости».
Обновлено в 05:56