Экономика

Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на КурилахТАСС вчера в 21:57

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах. Свою точку зрения он высказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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Медведев призвал создать инструмент для активизации бизнеса на Курилах

РИА Новостивчера в 21:40
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