Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах. Свою точку зрения он высказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

с чего всё началось

По слова главы островного региона, уже есть инвесторы, которые заинтересовались бы Курилами в случае обнуления налогов.

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