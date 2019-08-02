Экономика
Медведев прокомментировал идею обнуления налогов на КурилахГазета.Ru вчера в 21:43
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал идею обнуления налогов на Курильских островах.
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Это интересная инициатива. Курилы имеют особое значение для нашей страны, и нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса на островах. Давайте рассмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в Сахалинской области.
— Дмитрий Медведев, российский политикСахалин.Инфо 01:02
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах. Свою точку зрения он высказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.ТАССвчера в 21:57
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