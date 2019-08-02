Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах. Свою точку зрения он высказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

с чего всё началось

Это интересная инициатива. Курилы имеют особое значение для нашей страны, и нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса на островах. Давайте рассмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в Сахалинской области.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Общество Вам — корзинка. Как быстро испечь летний низкокалорийный пирог Современные француженки не слишком любят застаиваться у плиты, но летние десерты даже самые занятые делают с удовольствием — потому что это просто и весело.

Экономика Медведев оценил ситуацию с подрядчиками Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.

Футбол Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу» Защитник сборной Бразилии Дани Алвес подписал контракт с «Сан-Паулу». Об этом сообщается на сайте клуба.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Политика СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.

Энергетика Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем Дональд Трамп в четверг, 1 августа, заявил, что США с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10 процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов.

Общество Синоптик посоветовал петербуржцам не рассчитывать на теплый август По словам синоптика, конец недели не позволит петербуржцам насладиться хорошей погодой.

Политика МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.

Политика Япония с пониманием отнеслась к позиции США по ДРСМД Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Экс-премьер Украины предупредил киевские власти, что они могут «доиграться» Киевские власти могут "доиграться", пытаясь осуществить невозможные вещи для слабой экономики, заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире телеканала "112 Украина".

Кино Ефремов записал видеообращение к главе МВД после ареста коллеги Михаил Ефремов, актёр театра и кино и заслуженный артист Российской Федерации, опубликовал в Сети видеообращение к Владимиру Колокольцеву, министру МВД России.

Финансы Центробанк узнает обо всем имуществе, заложенном в банки Регулятор заявил, что намерен расширить свои полномочия и получить право вводить для банков запрет на изменение или прекращение договоров об обеспечении: нередки случаи, когда ликвидные залоги из банков выводятся, а невозвратные кредиты остаются.

Здоровье Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Политика Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.

Происшествия В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.

Общество В Болгарии спустили на воду тростниковый парусник «Абора-4» Парусник из тростника "Абора-4" готовится совершить путешествие из Черного в Средиземное море в рамках одноименной экспедиции.

Политика Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».

Политика Экс-госсекретарь США Райс призвала украинцев жить в мире с Россией Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс призвала украинцев "не отторгать россиян", Украине стоит жить в мире со своим российским соседом.

Политика Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.