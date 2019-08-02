Экономика
Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на КурилахТАСС вчера в 21:57
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах. Свою точку зрения он высказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
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Эксперты рассказали об опасностях, подстерегающих жителей России в интернете.
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Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
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Футбол
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Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
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Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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Общество
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Видео: головоломка The Sojourn о свете, тени и природе реальности выйдет 20 сентября
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По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
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В квартирах москвичей поселились тропические клопы
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Казино в Grand Theft Auto Online привлекло рекордное число игроков
Обновление The Diamond Casino & Resort для Grand Theft Auto Online привлекло в игру рекордное количество игроков.
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