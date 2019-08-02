Экономика

Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на КурилахТАСС вчера в 21:57

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает интересной идею обнуления налогов на Курилах. Свою точку зрения он высказал на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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