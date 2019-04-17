Экономика
Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интереснойРИА Новости 08:07
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.
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Надо посмотреть на совмещение регулирования обязательного страхования и страхования добровольного по гражданскому законодательству.
— Дмитрий Медведев, российский политикInkazan 09:58
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