Политика

Медведев назвал главные вызовы для мировой экономики
Парламентская газета
05:38

Высокий уровень неопределённости, масштабы цифровой трансформации, рост протекционизма являются основными рисками для мировой экономики, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил на Гайдаровском форуме, сообщает ТАСС.
Парламентская газета05:38
с чего всё началось

Медведев назвал основные риски для мировой экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал основными рисками для мировой экономики высокий уровень неопределенности, масштабы цифровой трансформации и рост протекционизма.
ТАСС05:34

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Социальное неравенство в мире усиливается, заявил Медведев

РИА Новости05:27

Медведев назвал главные вызовы мировой экономике

Московский Комсомолец05:41

Медведев назвал основные риски для мировой экономики

ТАСС05:34

Медведев перечислил основные риски для мировой экономики

Life.ru06:04

Медведев назвал главные вызовы мировой экономике

Газета.Ru05:26

Дмитрий Медведев назвал основные риски для мировой экономики

Znak.com05:16

Медведев: стоящие перед Россией вызовы беспрецедентны

News.ru05:05
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:32, Ашберн
Политика

Медведев рассказал об абсурдности ряда требований к бизнесу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на примере санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению омлета в организациях общепита рассказал об абсурдности ряда закрепленных норм для предпринимателей.
Обновлено в 05:56
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Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины

По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
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Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку

Обновлено в 05:16
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Задержанные украинские моряки отказались давать показания

Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказываются давать показания в суде, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:50
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Китайский зонд «Чанъэ-4» провёл биологический эксперимент на Луне

Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми

Правительство согласовало новые меры по льготной ипотеке для семей с детьми, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме.
Обновлено в 04:11
Общество

Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Происшествия

Задержан подозреваемый в поджоге Киево-Печерской Лавры

Руководитель киевской полиции Андрей Крищенко объявил о задержании 24-летнего мужчины без определенного места жительства за поджог здания на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.
Обновлено в 05:25
Экономика

Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России

«За девять месяцев 2018 года уровень бедности населения — 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года (13,8%)», — приводит РИА Новости слова Голиковой.
Обновлено в 04:32
Политика

Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной

Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Медведев вслед за Путиным пересел на российский лимузин Aurus

Премьер-министр Дмитрий Медведев вслед за президентом Владимиром Путиным начал использовать лимузин российского производства Aurus, рассказал ТАСС пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.
Обновлено в 05:51
Экономика

В России хотят ввести налог на выезд из страны

Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
Общество

Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей

Обновлено вчера в 16:09
Экономика

Министр труда назвал необходимую сумму для победы над бедностью

Выступая на Гайдаровском форуме, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что за девять месяцев прошлого года количество россиян, находящихся за чертой бедности, уменьшилось на 0,5 процентного пункта, составив 13,3% населения.
Обновлено в 04:37
Общество

Смертность в России заметно превысила рождаемость

За 11 месяцев 2018 года в России умерло на 200 тысяч человек больше, чем родилось.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Радикалы попытались забросать краской генконсульство России в Одессе

Украинские радикалы, члены ультранационалистических организаций попытались напасть на здание российского генконсульства в Одессе, сообщил представитель посольства на Украине.
Обновлено в 06:12
Политика

Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию

Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
Обновлено в 02:04
Общество

Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать контент

Роскомнадзор направил Google повторное требование подключиться к системе фильтрации запрещённого контента, сообщил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 03:25
Спорт

Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге перенесен

Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться в среду в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, перенесена.
Обновлено в 04:08
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Шойгу: на перевооружение ВС России потратят около 1 трлн рублей

Обновлено в 03:58
Экономика

В России усовершенствуют стандарт оценки прожиточного минимума

Работа по усовершенствованию стандарта оценки прожиточного минимума начата Минтрудом в рамках межведомственной группы, результаты работы которой предстоит подвести в 2020 году, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
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Британский парламент голосует по Brexit

Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
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Из московской квартиры спасли двоих истощенных детей

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Политика

Медведев призвал не хоронить криптовалюту

Российский премьер Дмитрий Медведев в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме призвал «не хоронить» криптовалюты, несмотря на их резкое падение за прошедший год.
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Движение по Ферганской улице в Москве перекрыли из-за провала грунта

Автомобильное движение по Ферганской улице в Москве перекрыто из-за провала грунта. Водителям рекомендовано пользоваться маршрутами объезда.
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Слух: Apple выпустит iPhone с USB-C и новый iPod Touch

Apple работает над тем, чтобы, вслед за планшетами iPad Pro, заменить порт Lightning на универсальный USB-C и в будущих моделях смартфонов.
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Сбербанк лишают монополии на рынке банковских переводов

Ведомства выявили «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Сбербанк признали монополистом с долей 94% всех переводов.
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Законопроект касается билетов на театральные, культурные, зрелищно-развлекательные мероприятия.
Обновлено в 05:47
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Медведев предрек нарастание отказа от доллара во всем мире

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления на Гайдаровском форуме в РАНХиГС выразил мнение, что тенденция отказа стран мира от расчетов в долларах будет только нарастать, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:45
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Гимнастка из США покорила интернет зажигательным выступлением

В интернете набирает популярность видео с выступлением американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:50
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