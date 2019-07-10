Политика

Медведев назвал два пути решения газового спора с УкраинойВести.Ru 12:30

Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером партии Юрием Бойко.
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