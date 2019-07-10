Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером партии Юрием Бойко.

Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной

Политика Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Общество Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери 10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.

Происшествия На похоронах в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой Конфликт со стрельбой произошел во время похорон в поселке городского типа Кузьмоловский во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщилТАСС источник в экстренных службах региона.

Общество Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.

Происшествия Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.

Политика Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.

Шоу-бизнес Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.

Технологии Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

Финансы Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США Российский рубль к концу торгового дня на Московской бирже 10 июля укрепил свои позиции после заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла об имеющихся рисках для мировой экономики.

Культура В Белоруссии скончался художник Виктор Громыко Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко. Об этом сообщает пресс-служба Белорусского союза художников.

Общество В РПЦ дали рекомендации по работе с молодёжными субкультурами Определить, к какой субкультуре относится молодой человек, авторы рекомендации советуют по его внешнему виду, а также по интонации, музыкальным и политическим предпочтениям.

Политика Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.

Кино В Удмуртии пройдут съёмки документального фильма о Чайковском В Воткинске будут проходить съёмки документального фильма о композиторе Петре Чайковском, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Удмуртии.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Происшествия УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал Факт побега двух заключенных из исправительной колонии номер 4, где отбывают наказания футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, опровергнут УФСИН по Белгородской области.

Энергетика Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.