Политика
Медведев назвал два пути решения газового спора с УкраинойВести.Ru 12:30
Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером партии Юрием Бойко.
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