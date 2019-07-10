Политика

Медведев назвал два пути решения газового спора с УкраинойВести.Ru 12:30

Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком и лидером партии Юрием Бойко.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Медведев назвал варианты решения газового спора с Украиной

РБК10:41

Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину

ТАСС10:59

Эксперт назвал компромиссный вариант договора по транзиту через Украину

РИА Новости12:43

Медведев назвал два решения проблемы с транзитом газа через Украину

Взгляд.ру09:49

РФ и Украина могут вернуться к газовому вопросу после выборов в Раду

РЕН ТВ10:05

Медведев предложил два способа сохранить транзит газа через Украину

ФАН11:01

Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину

RT на русском09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено в 08:43
Футбол

Сенегал обыграл Бенин и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

В Каире на стадионе «Каир Интернешнл» состоялся матч 1/4 финала Кубка африканских наций — 2019 Сенегал — Бенин.
Обновлено в 13:56
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Экономика

Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено в 13:35
Экономика

Россиянам захотели запретить дополнительный доход

Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

В Белоруссии осудили воевавшего на стороне ДНР местного жителя

Обновлено в 12:23
Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

В ресторане на востоке Москвы правоохранители задержали жителя Челябинской области, который вечером 9 июля за 500 тысяч рублей продал 16-летнюю девочку.
Обновлено в 12:32
Футбол

Немецкий футболист Баду перешел из «Вольфсбурга» в «Спартак»

Немецкий футболист Малкольм Баду перешел в московский "Спартак". Об этом сообщила в среду пресс-служба столичного клуба.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Транспорт

В лондонском аэропорту Гатвик приостановили полеты

Полеты в лондонском аэропорту Гатвик приостановлены из-за неполадок в диспетчерской башне, сообщила администрация аэропорта.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери

10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Авто

Новый кроссовер Hyundai Creta сфотографировали без камуфляжа

В свою очередь, официальная премьера предсерийной модификации кроссовера состоялась в апреле, однако уже сейчас предложены шпионские кадры серийной модели без защитного камуфляжа.
Обновлено в 01:51
Авто

Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT

Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.
Обновлено в 11:50
Политика

Критиковавший Трампа британский посол в США подал в отставку

Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок подал в отставку, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-службу британского МИДа.
Обновлено в 07:21
Экономика

Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции

Все началось с того, что 8 июля Центробанк опубликовал в 15.00 на своем сайте свежие данные об инфляции, хотя Росстат обычно публикует срочную информацию на своем сайте после 16:00.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником

Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Хоккей

Воробьёв прокомментировал уход с поста главного тренера сборной России по хоккею

Обновлено в 13:23
Гаджеты

Названы самые популярные у россиян смартфоны с большим экраном

Самыми популярными фаблетами в РФ в отчетный период стали Honor 8X, Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A7.
Обновлено в 08:11
Путешествия

«Победа» начнет полеты на Ближний Восток

Российский лоукостер «Победа» на ближайшее зимнее расписание открывает рейсы в Дубай и израильский Эйлат, сообщила RNS представитель перевозчика Елена Селиванова.
Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:48
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

Обновлено в 04:28
Происшествия

В Калуге экстренно сел самолет с упавшим в обморок пилотом

Обновлено в 07:49
Происшествия

В Барнауле горит шестиэтажный дом

Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Истребители США оснастят датчиками для обнаружения НЛО

Обновлено в 04:21
Финансы

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.
Обновлено в 11:33
Кино

Умерла актриса Валентина Кортезе

Итальянская актриса Валентина Кортезе ушла из жизни в Милане в 96 лет, сообщает в среду агентство ANSA, называя ее "последней дивой итальянского театра и кино".
Обновлено в 06:24
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное