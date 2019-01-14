Политика

Медведев назвал длинные новогодние каникулы вредными для экономики
РИА Новости
вчера в 11:51

Глава российского кабмина Дмитрий Медведев во время вручения премий правительства в области СМИ заявил, что продолжительные новогодние каникулы вредят экономике.
РИА Новостивчера в 11:51
Дмитрий Медведев
Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает.
— Дмитрий Медведев, российский политикГазета.Ru вчера в 11:26

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