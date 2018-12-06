Экономика
Цены на нефть волатильны и в значительной степени непредсказуемы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
Rambler News Service04:22
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 11:37, Ашберн
Экономика
Сбербанк стал владельцем 10% акций «Уралкалия»
Дочерняя компания Сбербанка — ООО «Сбербанк инвестиции» — получила право распоряжаться 10,18% голосующих акций «Уралкалия», одного из ведущих производителей калийных удобрений в мире, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 11:30
Экономика
Медведев пообещал рост реальных доходов по итогам 2018 года
«Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных — подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%», — сказал глава российского правительства в интервью пяти телеканалам.
Обновлено в 11:00
Энергетика
Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти
Страны ОПЕК одобрили предварительную сделку по сокращению добычи нефти, передает Reuters.
Обновлено в 11:12
Экономика
Ретейлеры предупредили об угрозе исчезновения парфюмерных пробников
В России с 1 декабря 2019 года в случае введения маркировки парфюмерии могут исчезнуть пробники духов и туалетной воды.
Обновлено в 11:25
Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у трех банков
Центробанк России 6 декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк" и АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК".
Обновлено в 11:30
Экономика
Инфляция в РФ в ноябре ускорилась до 0,5%
Потребительские цены в России в ноябре 2018 года выросли в среднем на 0,5%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.
Обновлено в 10:16
Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились вслед за нефтью
С нашей точки зрения, завтра индекс РТС начнет день в границах 1120-1140 пунктов, индекс Мосбиржи - в диапазоне 2380-2420 пунктов.
Обновлено в 11:20
Экономика
Путин поручил дать право возвращать НДС при экспорте работ и услуг
Президент России Владимир Путин поручил внести в российское законодательство поправки, которые дают право на возврат НДС при экспорте работ и услуг.
Обновлено в 11:22
Экономика
«Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт
Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».
Обновлено в 09:49
Финансы
Минфин РФ заявил о намерении разместить ОФЗ в юанях
Министерство финансов РФ планирует размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях.
Обновлено в 11:28
Экономика
У губернаторов появится «строительный» KPI
В 2017 году премьер Дмитрий Медведев утвердил методику расчета девяти новых показателей эффективности губернаторов.
Обновлено в 10:26
Экономика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:14
Экономика
Сбербанк запретит переводы на кредитные карты по номеру телефона
Сбербанк с 6 декабря введет запрет на переводы денег на кредитные карты по номеру телефона.
Обновлено в 10:45
Экономика
ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 10:28
Экономика
Страны ЕАЭС изучают возможность создания единой платежной системы
Страны ЕАЭС рассматривают инициативу создания платежной системы для взаимных платежей, заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.
Обновлено в 11:03