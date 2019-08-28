Экономика

Капитал страныКапитал страныМедведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России

Что же касается сферы здравоохранения, то здесь основное внимание будет уделено финансированию программ направленных на поддержку рождаемости, помощь малоимущим семьям, а также устранение тех проблем, которые в настоящее время имеются в российском здравоохранении, включая борьбу с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими серьезными заболеваниями.
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