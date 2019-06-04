Экономика
Медведев назвал бюджет программы «Цифровая экономика» на шесть летМИР 24 вчера в 09:59
Задачи на заседании президиума Совета по нацпроектам поставил председатель правительства Дмитрий Медведев. Он уверен: нужно грамотно распределить силы и средства, передает телеканал «МИР 24».
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Медведев ожидает первые результаты подключения соцобъектов к Интернету к концу 2019 года
Парламентская газетавчера в 07:50
Медведев огласил расходы на реализацию нацпроекта «Цифровая экономика»
Экономика сегоднявчера в 07:53
Медведев рассказал о величине финансирования проекта «Цифровая экономика»
Народные новостивчера в 07:15
Медведев: финансирование нацпроекта «Цифровая экономика» составит более 1,6 трлн рублей
Будущее России. Национальные проектывчера в 06:59
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Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми
Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено вчера в 13:21
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон
Председатель КНР Си Цзиньпин может в конечном счёте разыграть эту карту, чтобы получить рычаги влияния на США в рамках продолжающегося торгового спора.
Обновлено в 01:45
Футбол
Неймар сыграет на Кубке Америки, несмотря на обвинения в изнасиловании
Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар примет участие в домашнем Кубке Америки, несмотря на обвинения в изнасиловании, заявил глава Бразильской конфедерации футбола Рожерио Кабокло.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским выезжать за границу
Законопроект об ограничении выезда полицейских за границу был внесен в Госдуму экс-депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым в 2015 году.
Обновлено вчера в 06:20
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Российский музыкальный продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Госдеп предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР режима санкций
Госдеп США предложил до $5 млн за данные о нарушении КНДР санкционного режима, следует из сообщения на сайте программы Rewards for Justice, организованной ведомством.
Обновлено в 01:45
Общество
Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Политика
Зеленский прокомментировал возможность объявления дефолта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «слухи» о возможности объявления Киевом дефолта по внешним долгам являются «продуманными акциями, не имеющими ничего общего» с его официальной позицией.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
С-400 «Триумф» отразили удар условного противника на учениях в Сибири
Обновлено в 01:11
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено вчера в 02:23
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Во вторник, 4 июня, в России стартуют продажи фотоаппарата "Зенит М". Это техника легендарного советского бренда в новом исполнении.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
На акцию протеста за отставку премьера вышли 120 тысяч жителей Праги
Самым крупным митингом последних 30 лет стала акция, на которую собрались более 120 тысяч чехов.
Обновлено вчера в 19:48
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Культура
Выставка Маноло Бланик открывается в Лондоне
Обновлено в 00:10
Политика
Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама
Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч т продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Полиция Японии захватила крупнейшую в истории страны партию наркотиков
Полиция Япония захватила крупнейшую партию синтетических наркотиков в истории страны.
Обновлено в 00:08