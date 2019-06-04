Медведев назвал бюджет нацпроекта «Цифровая экономика»REGNUM 00:42

В контексте целей нацпроекта Медведев отметил необходимость развития кадрового потенциала отрасли. Так, за шесть лет вузы должны принять для обучения информационным технологиям 120 тыс. человек, а курсы цифровой грамотности должны пройти 10 млн человек.

Политика Савченко: Украина навсегда потеряет Донбасс, если вступит в ЕС и НАТО Депутат Верховной рады Надежда Савченко уверена, что Украина навсегда потеряет Донбасс, если вступит в Евросоюз и НАТО.

Общество Названы самые чистые и самые грязные регионы России Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Кино В России снимут сериал про Чернобыль в ответ на американскую версию В России снимут собственный сериал про катастрофу на чернобыльской АЭС в ответ на американскую версию.

Авто Продажи Haval F7 в России стартуют завтра Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.

Политика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Происшествия В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.

Общество Данные тысяч сотрудников Службы внешней разведки оказались в открытом доступе Власти города получили на баланс построенные для спецслужбы жилые дома и не стали скрывать их адреса.

Шоу-бизнес Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее в соцсетях Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее действия в соцсетях Итог своему сообщению Михалкова подвела в свойственной ей ироничной манере, приведя пример того, как надо взаимодействовать с подписчиками, и тут же воплотив ее в жизнь.

Здоровье В Хакасии среди пострадавших от клещей есть младенцы Среди детей наибольшее число пострадавших приходится на возраст от 7 до 14 лет - 49,5%, от 3 до 6 - 37,8%. Зарегистрировано 12 случаев нападения клещей на малышей в возрасте до двух лет.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Космос Астрономы пожаловались, что спутники Илона Маска мешают им работать Целый рой из 60 спутников Starlink, которые Илон Маск запустил на околоземную орбиту 23 мая, символизировал не только начало новой эры спутникового интернета, но и изменил ночное небо, добавив на нем то, чего ранее наблюдать не приходилось.

Шоу-бизнес Бузова повторила образ Джей Ло в новом клипе Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».

Экономика Bloomberg: Deutsche Bank конфисковал 20 т венесуэльского золота Немецкий Deutsche Bank принял решение взять под свой контроль 20 т золота, принадлежащего Венесуэле, в связи с невыплатой ей платежей по кредиту, полученному в 2016 году.

Политика Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками» Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.

Наука Авиакомпания KLM инвестирует в новый V-образный самолет V-образное крыло-фюзеляж вмещает в себя кабину пилотов, пассажирский салон, грузовой отсек и топливные баки.

Общество ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.

Культура Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Политика Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".

Здоровье У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.