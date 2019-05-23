Экономика

Медведев назвал бюджет России «стабильным и сбалансированным»ProUfu.ru 01:01

На заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия прошла 2018 год со стабильным и сбалансированным бюджетом. К тому же Медведев ожидает от региональных бюджетов сохранения превышения доходов над расходами (профицит).
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