Экономика
Медведев назвал бюджет России «стабильным и сбалансированным»ProUfu.ru 01:01
На заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия прошла 2018 год со стабильным и сбалансированным бюджетом. К тому же Медведев ожидает от региональных бюджетов сохранения превышения доходов над расходами (профицит).
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Заседание Правительства России, 23 мая 2019 года: вступительное слово Дмитрия Медведева
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