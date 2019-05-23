Экономика

Медведев назвал бюджет РФ «стабильным и сбалансированным»REGNUM 06:13

Россия прошла 2018 год со стабильным и сбалансированным бюджетом, заявил 23 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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Правительству удалось выполнить социальные обязательства вопреки санкциям

Финмаркет07:11

Медведев отметил рост стабильности российского бюджета

Российская газета06:19

Заседание Правительства России, 23 мая 2019 года: вступительное слово Дмитрия Медведева

Глас Народа08:21

Медведев заявил о положительном росте экономики в 2018 году

iReactor05:47

Медведев заявил об оздоровлении региональных финансов

REGNUM06:42

Правительство ожидает сохранения профицита бюджета по итогам 2019 года

ТАСС06:02

Медведев заявил, что Россия прошла 2018 год со сбалансированным бюджетом

Народные новости06:11
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:45, Ашберн
Технологии

Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%

Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
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Музыка

Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:36
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Футбол

Маркиньос согласился на переход в «Ювентус»

Защитник Пари Сен-Жермен Маркиньос может продолжить карьеру в Ювентусе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 08:58
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Наука

Густые усы у мужчин препятствуют появлению рака

Оказалось, что усы толщиной не менее 9 мм в 16 раз снижают риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе.
Обновлено в 07:20
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Религия

Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм

Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей

Семьи с доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума смогут получать выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 08:52
Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Футбол

Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов

Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В костромском детсаду на ребенка упало пианино

Следствие в Костромской области начало проверку по факту травмирования маленькой девочки в детском саду: на ребенка упало пианино, сообщает региональное Следственное управление СКР.
Обновлено в 08:48
Политика

Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Хоккей

Стал известен состав сборной России на четвертьфинал ЧМ против США

Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым определился со стартовыми сочетаниями на четвертьфинал чемпионата мира против команды США.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Кино

Вышел первый трейлер нового «Терминатора: Темные Судьбы»

Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные Судьбы".
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Технологии

«Яндекс» запустит сеть «облачных ресторанов»

«Яндекс» представил сервис «облачных ресторанов». Доставка обедов и завтраков в нем будет стоить до 250 руб. за блюдо.
Обновлено в 06:59
Здоровье

Выявлена основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Медики объяснили, что у большинства страдающих от рака наблюдалось низкое содержание в рационе цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД

Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Политика

МИД РФ назвал нелепыми обвинения США в «агрессии» России в Арктике

Обвинения России в агрессивном поведении в Арктике, прозвучавшие со стороны США, нелепы и абсурдны, заявил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов 23 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области

Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Авто

Audi e-tron получил пять звезд в краш-тестах Euro NCAP

Обновлено вчера в 07:14
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