Экономика
Медведев назвал бюджет РФ «стабильным и сбалансированным»REGNUM 06:13
Россия прошла 2018 год со стабильным и сбалансированным бюджетом, заявил 23 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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Технологии
Технология компании NtechLab распознает лица, закрытые на 40%
Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия - до 40%: лежащий в его основе алгоритм FindFace распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах.
Обновлено в 05:47
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Музыка
Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 09:36
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Футбол
Маркиньос согласился на переход в «Ювентус»
Защитник Пари Сен-Жермен Маркиньос может продолжить карьеру в Ювентусе, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 08:58
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Наука
Густые усы у мужчин препятствуют появлению рака
Оказалось, что усы толщиной не менее 9 мм в 16 раз снижают риск появления плоскоклеточной карциномы на нижней губе.
Обновлено в 07:20
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Религия
Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос ВЦИОМ про храм
Пресс-служба Екатеринбургской епархии назвала неконструктивным и не отражающим действительность опрос ВЦИОМ о строительстве храма и его результаты, сообщает Znak.com.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Выплаты на первого и второго ребенка смогут получить больше семей
Семьи с доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума смогут получать выплаты на первого и второго ребенка.
Обновлено в 08:52
Политика
Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу
Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске лишился наследства из-за долгов
Родственники Жанны Фриске продали долю ее сына Платона в участке земли и особняке в Подмосковье, чтобы погасить часть долга — 7,9 млн рублей, собранных на лечение певицы.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В костромском детсаду на ребенка упало пианино
Следствие в Костромской области начало проверку по факту травмирования маленькой девочки в детском саду: на ребенка упало пианино, сообщает региональное Следственное управление СКР.
Обновлено в 08:48
Политика
Путин вручил Матвиенко орден Андрея Первозванного
Президент Владимир Путин вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую государственную награду России.
Обновлено в 08:02
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Хоккей
Стал известен состав сборной России на четвертьфинал ЧМ против США
Тренерский штаб сборной России во главе с Ильей Воробьевым определился со стартовыми сочетаниями на четвертьфинал чемпионата мира против команды США.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Кино
Вышел первый трейлер нового «Терминатора: Темные Судьбы»
Paramount Pictures выпустила первый тизер-трейлер предстоящего научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные Судьбы".
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Технологии
«Яндекс» запустит сеть «облачных ресторанов»
«Яндекс» представил сервис «облачных ресторанов». Доставка обедов и завтраков в нем будет стоить до 250 руб. за блюдо.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Выявлена основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Медики объяснили, что у большинства страдающих от рака наблюдалось низкое содержание в рационе цельного зерна, овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Политика
МИД РФ назвал нелепыми обвинения США в «агрессии» России в Арктике
Обвинения России в агрессивном поведении в Арктике, прозвучавшие со стороны США, нелепы и абсурдны, заявил посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД России Николай Корчунов 23 мая, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Экс-мэра Тирасполя убили в Одесской области
Полиция Одессы сообщила об обнаружении тела мужчины со следами насильственной смерти в Лиманском районе Одесской области; по данным СМИ, убит экс-мэр Тирасполя Андрей Безбабченко.
Обновлено в 08:38
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Audi e-tron получил пять звезд в краш-тестах Euro NCAP
Обновлено вчера в 07:14