Экономика

Медведев назвал бюджет РФ «стабильным и сбалансированным»REGNUM 06:13

Россия прошла 2018 год со стабильным и сбалансированным бюджетом, заявил 23 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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Заседание Правительства России, 23 мая 2019 года: вступительное слово Дмитрия Медведева

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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
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