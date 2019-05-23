Экономика
Медведев назвал бюджет РФ «стабильным и сбалансированным»REGNUM 06:13
Россия прошла 2018 год со стабильным и сбалансированным бюджетом, заявил 23 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:12, Ашберн
Армия и оружие
На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»
Обновлено в 10:50
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Прокурор потребовал три года колонии для обвиняемого в экстремизме политтехнолога Милосердова
Госовинение потребовало приговорить политтехнолога Петра Милосердова, обвиняемого в создании экстремистского сообщества, к трем годам колонии общего режима, передает ТАСС.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе
Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова вышла в свет в платье с экстремальным декольте
Звезда «Универа» позировала фотографам в платье с экстремальным декольте. Кроме того, наряд из полупрозрачной ткани был крашен кружевами.
Обновлено вчера в 09:32
Хоккей
Россия — США 2:1 (2-й период)
Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Политика
Законопроекты Зеленского попадут в Раду после формирования большинства
Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Раду обещанные в ходе избирательной компании законопроекты, но только после того, как там сформируется большинство его единомышленников.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
Обновлено в 07:12
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Происшествия
Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:13
Общество
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников
Обновлено в 03:01
Кино
Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»
Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Автоспорт
Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако
Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Призывников из Москвы отправили на военную службу
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В российском МИД отметили опасный рост напряженности вокруг Идлиба
Москва отмечает опасный рост напряжённости в районе сирийского Идлиба в последние дни, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 09:24
Общество
У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей
Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Политика
Белоруссия согласовала назначение Мезенцева послом России
Белоруссия выдaлa российской стороне aгремaн (предвaрительное соглaсие) нa нaзнaчение Дмитрия Мезенцевa послом в республике.
Обновлено в 10:31
Политика
Пушков оценил ожидания президента Грузии первого шага от Путина
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила: Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране.
Обновлено в 08:02
Технологии
«Яндекс» запустит сеть «облачных ресторанов»
«Яндекс» представил сервис «облачных ресторанов». Доставка обедов и завтраков в нем будет стоить до 250 руб. за блюдо.
Обновлено в 06:59
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Общество
Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении
Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Госдума уточняет процедуру постановки диагноза «больной наркоманией»
Законопроект о постановке диагноза «больной наркоманией» Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
Обновлено в 08:25
Экономика
Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов
В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Экс-мэра Тирасполя нашли убитым в Одесской области
Молдавские СМИ утверждают, что в доме бывшего мэра Тирасполя полицейские обнаружили следы крови, а тело Безбабченко было найдено в заброшенном здании в пяти километрах от него.
Обновлено в 09:46
Авто
Автомобили Ravon начнут собирать в России
Обновлено вчера в 22:57