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Уходящий 2018 год стал вполне позитивным для российской экономики, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.

Медведев назвал 2018 год позитивным для российской экономики

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