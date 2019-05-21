Политика
Медведев назначил нового заместителя министра финансовМосковский Комсомолец 05:15
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Андрея Круглова заместителем министра финансов РФ. В свою очередь министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Круглов будет курировать вопросы инвестиций.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Авто
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком
Обновлено в 07:17
Экономика
Заявка на создание СП в сфере e-commerce поступила в ФАС
Ходатайство о создании совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с Alibaba, «МегаФоном» и Mail.Ru Group поступило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Обновлено в 10:38
Экономика
Европейские бизнесмены назвали причины сокращения инвестиций в Россию
Представители крупнейших европейских компаний, работающих на российском рынке, назвали главные причины сокращения зарубежных инвестиций в российскую экономику.
Обновлено в 10:22
Политика
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти
Президент Абхазии Рауль Хаджимба считает, что в республике происходит попытка захвата власти.
Обновлено в 08:21
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика
Зеленский попросил Парубия созвать внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем твиттере фото обращения к спикеру Верховной рады Андрею Парубию, в котором просит его созвать в среду 22 мая внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 11:08
Общество
Роскомнадзор объяснил, почему предъявил претензии «Тайге.инфо»
Управление Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу направило уведомление в редакцию «Тайги.инфо» о составлении административного протокола за распространение нецензурной брани.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Замгубернатора Ростовской области задержали
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша задержали в рамках уголовного дела.
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
С момента объявления новостей поиски китайского производителя Huawei на Юле снизились на 7%. Самую популярную модель бренда — Honor (на них приходится 60% поисков), также стали искать реже на 6,5%. Из последних моделей Huawei по поискам на сервисе лидируют Huawei P30, Huawei P20 и Huawei Mate.
Обновлено в 10:00
Здоровье
В России зафиксировали рост заболеваемости раком
В России за последнее десятилетие выросло число больных раком, при этом в целом по стране прироста и убыли уровня смертности нет.
Обновлено в 09:40
Футбол
Футболисты «Севильи» интересны «Спартаку» и «Локомотиву»
Как сообщает ABC de Sevilla, полузащитник Даниэл Каррису интересен московскому "Спартаку", а защитник Алейш Видаль - "Локомотиву".
Обновлено в 11:34
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M20 выходит в России
Обновлено в 08:05
Происшествия
Прокуратура просит ужесточить приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено вчера в 09:29
Авто
Новый Renault Megane RS Trophy-R побил рекорд Нюрбургринга
Трековый хэтчбек Renault Megane RS Trophy-R новой генерации установил новый рекорд Нюрбургринга — автомобиль прошел всю трассу за 7 минут 40,100 секунды, что на четыре секунды быстрее достижения Honda Civic Type R. Новый Renault Megane RS Trophy-R комплектуется 1,8-литровым турбодвигателем от обычного Megane RS Trophy.
Обновлено в 11:21
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Культура
В Польше запретили песню «Тёмная ночь» за «большевизм»
Обновлено 19 мая в 03:49
Политика
Госдума приняла закон о пропуске родственников в реанимацию
Государственная дума приняла закон, обязывающий пропускать в реанимационные отделения родственников пациента.
Обновлено в 06:23
Политика
Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали
Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Политика
Саакашвили намерен строить «успешную Украину» после призыва Зеленского
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что надеется вернуться на Украину после призыва украинского президента Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну.
Обновлено в 08:50
Общество
Памятник Кобзону открыли в Москве
Обновлено в 11:23
Происшествия
Пассажиров высадили из «Суперджета» перед самым вылетом из Ижевска
Пассажиры "Аэрофлота" по меньшей мере на шесть часов застряли в аэропорту Ижевска из-за неисправности на борту готовившегося к вылету в Москву самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 10:00
Футбол
Хави: «Гризманн обидел игроков „Барселоны“ своим поведением»
Хави отметил, что в прошлом году Гризманн обидел клуб и её игроков, отказавшись от трансфера.
Обновлено в 09:00
Общество
В Петербурге названы лучшие учителя года
Обновлено в 08:56
Спорт
Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми
Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 выставили в интернете на продажу
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу в интернете. Объявление появилось на одном из популярных сервисов частных объявлений.
Обновлено в 02:03
Футбол
Мхитарян сожалеет, что не сможет сыграть в финале Лиги Европы
Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян прокомментировал тот факт, что ему придётся пропустить финал футбольной Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 08:17