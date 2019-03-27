Политика

Медведев назначил Орешкина куратором ТувыРИА Новости 10:16

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назначен куратором Тувы от федерального правительства и планирует в ближайшие месяцы провести в регионе совещание по его социально-экономическому развитию, а уже в ближайшие недели решить все вопросы для начала строительства железной дороги Кызыл-Курагино.
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Правительство назначит кураторов отстающим регионам

Коммерсантъ11:03

Орешкин стал куратором развития Тывы

РБК10:05

Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы

ТАСС10:28

Правительство назначит министров и вице-премьеров кураторами отстающих регионов

Ведомости10:20

Медведев назначил Орешкина куратором Тувы

РИА Новости10:16

Министры и вице-премьеры станут кураторами самых отстающих регионов России

Интерфакс10:09

Орешкин назначен куратором Тывы

RT на русском10:47
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Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

МИД РФ прокомментировал присутствие российских военных в Венесуэле

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, российские военные имеют право находиться в Венесуэле в соответствии с соглашением о ВТС.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока – 2»

Хольтмайер отметил, что за последние годы продажи газа в его концерне выросли, а Германия продолжит нуждаться в газе до 2035-2040-х годов.
Обновлено в 07:36
Транспорт

Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов

К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.
Обновлено в 00:38
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Авто

Ford прекращает производство легковушек в России

Компания Ford больше не будет выпускать в России легковые автомобили и сосредоточится на наиболее прибыльном для себя сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:15
Политика

Порошенко не исключил переговоров с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Политика

Стало известно, когда Дворкович уехал из России

Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Футбол

Вадим Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Обновлено в 13:36
Авто

Под маркой Aurus выйдет парадный кабриолет

В Сети появились первые снимки кабриолета на базе Единой модульной платформы, который будет выпущен под маркой Aurus.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку

Самолет Boeing 737 MAX совершил экстренную посадку в аэропорту Орландо во Флориде.
Обновлено вчера в 17:03
Экономика

Совет Федерации одобрил поправки об индексации пенсий

Законодательная инициатива, позволяющая доиндексировать пенсии неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, одобрена Советом Федерации РФ 27 марта.
Обновлено в 06:40
Политика

В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным

Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Общество

Онищенко объяснил расхождение в зарплатах в башкирском роддоме

Медики в роддоме Салавата в Башкирии раскрыли размеры своих зарплат. Они получают в зависимости от квалификации от 10 до 28 тысяч рублей.
Обновлено в 09:45
Спорт

Владимир Путин: Россия выполнила все требования по борьбе с допингом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что на предстоящих летних олимпийских играх 2020 года в Токио не должно быть допинговых скандалов в отношении российских атлетов.
Обновлено в 09:25
Футбол

Мораес: «В ФФУ всё проверили, прежде чем я вышел играть за сборную»

В Федерации все проверили, прежде чем я вышел играть за сборную Украины. Сборная Украины после 2 туров с 4 очками возглавляет группу В.
Обновлено в 12:07
Общество

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Обновлено в 09:25
Происшествия

В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Экономика

Долги с россиян могут начать выбивать через цифровой профиль

Национальное бюро кредитных историй и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) получат доступ к цифровому профилю россиян.
Обновлено в 10:55
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
Обновлено в 11:47
Политика

Путин подвинул своего охранника на встрече с участниками Универсиады

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру.
Обновлено в 13:09
Культура

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

Обновлено в 06:59
Политика

В Кремле прокомментировали задержание Абызова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременными и неправомерными утверждения о том, что в случае с задержанием экс-министра Михаила Абызова можно говорить о давлении силовых структур на бизнес.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

Обновлено в 11:54
Футбол

«Ньюкасл» готовит самый дорогой трансферов в своей истории

До сегодня самым дорогим игроком в истории клуба является полузащитник футбольной сборной Парагвая Мигель Альмирон, за которого "чёрно-белые" заплатили более 20 миллионов фунтов вначале 2019 года.
Обновлено в 09:28
Общество

Ярославскому губернатору не рассказали о слиянии театров

Официально в театре пока не рассказывают, каким образом объединение может сказаться на репертуаре и театральной жизни.
Обновлено в 12:33
Общество

Жительницам российских сел планируют продлить рабочий день

Вопрос увеличения рабочего дня для почти 13 миллионов работающих российских женщин прорабатывают в Министерстве труда, сообщают "Известия".
Обновлено в 02:05
Игры

Wolfenstein: Youngblood получила сюжетный трейлер и дату релиза

Обновлено в 10:40
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