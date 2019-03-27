Политика
Медведев назначил Орешкина куратором Республики ТываАргументы и Факты 11:48
В ближайшее время куратор Тывы планирует решить вопросы, связанные с началом строительства железной дороги Кызыл-Курагино Министр экономического развития РФ Максим Орешкин будет курировать вопросы социально-экономического развития Тувы, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.
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