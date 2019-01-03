Политика

Медведев назначил Елену Бойко замминистра здравоохранения
РБК
06:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Бойко ранее возглавляла департамент цифрового развития и информационных технологий ведомства.
РБК06:04
с чего всё началось
Кроме того, Медведев распорядился назначить Арсена Гаглоева заместителем министра по делам Северного Кавказа, а Елену Бойко
 – замминистра здравоохранения.
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