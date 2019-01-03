с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Бойко ранее возглавляла департамент цифрового развития и информационных технологий ведомства.

Политика Политика Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.

Политика Политика В МИД Украины объяснили закрытие избирательных участков в России Как заявил РИА Новости член ЦИК России Евгений Шевченко, решение Киева о закрытии избирательных участков на территории России противоречит Конституции Украины, гарантирующей право на всеобщее свободное волеизъявление ее граждан.

Политика Политика Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай Государственный департамент США предупредил американских граждан о существующих опасностях при посещении Китая.

Политика Политика Экс-главу СБУ Наливайченко выдвинули в президенты Украины Еще одним кандидатом в президенты Украины выдвинут бывший глава СБУ и лидер партии "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Политика Политика УПЦ запретят служить в Киево-Печерской лавре В администрации президента Украины дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.

Политика Политика Порошенко стал лидером президентского антирейтинга на Украине Украинский лидер Пётр Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине.

Политика Политика Таможня Украины задержала рождественское послание патриарха Кирилла Таможня Украины задержала тираж с рождественским посланием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое предназначалось для богослужения в церквях и храмах 7 января.

Политика Политика Конгрессмен намерен выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа Член палаты представителей Брэд Шерман планирует выдвинуть резолюцию об импичменте президента США Дональда Трампа в первый день работы Конгресса нового созыва.

Политика Политика США представили Турции предложение по поставкам ЗРК Patriot

Политика Политика Посол США рассказал о состоянии арестованного американского шпиона Сотрудники ФСБ схватили предполагаемого шпиона в момент передачи ему электронного носителя с секретной информацией.

Политика Политика СМИ сообщили, что СБУ расследует попытку захвата власти на Украине На Украине служба безопасности страны (СБУ) ведет расследование попытки захвата власти, которая якобы состоялась в мае прошлого года.

Политика Политика Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Политика Политика Глава МИД Британии рассказал о росте влияния России в Сирии Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант рассказал о «росте уровня влияния России в Сирии».

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