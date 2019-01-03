Политика
Медведев назначил Елену Бойко замминистра здравоохранения
Медведев назначил Елену Бойко замминистра здравоохраненияРБК06:04
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Бойко ранее возглавляла департамент цифрового развития и информационных технологий ведомства.
РБК06:04
Оценить
с чего всё началось
Кроме того, Медведев распорядился назначить Арсена Гаглоева заместителем министра по делам Северного Кавказа, а Елену Бойко – замминистра здравоохранения.Аргументы и Факты05:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Обновлено в 04:25
Происшествия
МЧС завершило поисково-спасательную операцию в Магнитогорске
Под обломками обрушившегося подъезда жилого дома в Магнитогорске больше людей нет, сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Франция выдала России бывшего министра финансов Подмосковья
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве и растрате, экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 06:26
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Политика
Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив
Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли Военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.
Обновлено в 10:06
Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Стало известно, на чем «погорел» американский шпион
Сообщается, что Уилан около десяти лет регистрировался в соцсетях, а американские спецслужбы отбирали тех его интернет-знакомых, которые имели доступ к не подлежащей разглашению информации.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Киеве одним ударом убили сотрудника президентской охраны
В Киеве в ночь со 2 на 3 января убили сотрудника Управления государственной охраны Украины, пишет местное издание "Вести".
Обновлено в 08:11
Экономика
Apple объявила инвесторам о замедлении темпов продаж iPhone
Темпы продаж iPhone упали в результате замедления экономического роста в Китае и торговой войны с США.
Обновлено вчера в 19:25
Финансы
Доллар обновил максимум марта 2016 года
Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тело погибшей женщины
Спасатели вытащили из-под завалов на месте обрушения дома в Магнитогорске тело женщины.
Обновлено в 03:06
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Культура
Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина
Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Спорт
Бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту умерла в 37 лет
Обновлено в 10:22
Гаджеты
Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд
Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Киеве полицейские избили 81-летнего создателя самолета «Мрия»
В Киеве был избит авиаконструктор завода "Антонов" Виктор Ковальский.
Обновлено в 04:11
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги
Обновлено в 07:24
Политика
В Германии предостерегли Запад от войны с Россией
Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.
Обновлено в 07:19
Общество
В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber
Хозяйственный суд Брюсселя запретил работу таксомоторного сервиса Uber в брюссельской столице. Об этом сегодня, 3 января, сообщает RTL Info.
Обновлено в 07:09
Политика
Экс-глава СБУ Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины
Экс-глава СБУ, лидер партии «Справедливость» Валентин Наливайченко выдвинут кандидатом в президенты Украины.
Обновлено в 08:40
Общество
Петербуржец выиграл в лотерею полмиллиарда рублей
Обновлено вчера в 05:03
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на некоторых устройствах. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено 01 января в 21:01
Футбол
Ананидзе может продолжить карьеру в «Витессе»
Обновлено в 08:53
Происшествия
Началась выплата компенсаций пострадавшим в Магнитогорске
Власти Челябинской области начали выплачивать компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате частичного обрушения многоквартирного дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Состояние спасенного в Магнитогорске младенца улучшилось
Обновлено в 06:16
Политика
Бывший северокорейский посол попросил политического убежища в Италии
Экс-посол КНДР в Риме Чо Сон Гиль обратился к властям Италии с просьбой получения убежища и персональной защиты, передает в четверг телеканал YTN со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.
Обновлено в 03:49
Авто
Названы самые популярные автомобили с АКПП
В ходе очередного исследования эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин с АКПП.
Обновлено в 04:41
Авто
Компания Tesla отчиталась о рекордном производстве автомобилей
Американская компания Tesla в 2018 году сумела достичь рекордного объема производства техники.
Обновлено в 02:03