Политика
Медведев назначил Елену Бойко замминистра здравоохранения
Медведев назначил Елену Бойко замминистра здравоохраненияРБК06:04
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Бойко ранее возглавляла департамент цифрового развития и информационных технологий ведомства.
РБК06:04
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Кроме того, Медведев распорядился назначить Арсена Гаглоева заместителем министра по делам Северного Кавказа, а Елену Бойко – замминистра здравоохранения.Аргументы и Факты05:47
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