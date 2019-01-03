с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Елену Бойко заместителем министра здравоохранения. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Бойко ранее возглавляла департамент цифрового развития и информационных технологий ведомства.

Политика Политика Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив Киев в ближайшее время планирует вновь отправить корабли военно-морских сил (ВМС) Украины через Керченский пролив.

Политика Политика Климкин объяснил закрытие украинских избирательных участков в России Центризбирком Украины закрыл избирательные участки на территории России исключительно в целях безопасности, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

Политика Политика Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине Действующий глава украинского государства Петр Порошенко возглавил президентский антирейтинг на Украине, следует из данных опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

Политика Политика УПЦ запретят служить в Киево-Печерской лавре В администрации президента Украины дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ.

Политика Политика Посол США посетил задержанного в Москве американца Посол США в России Джон Хантсман лично посетил американского гражданина Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже.

Политика Политика США представили Турции предложение по поставкам ЗРК Patriot

Политика Политика «Самопомощь» выдвинула кандидатом в президенты Украины мэра Львова Съезд украинской политической партии "Самопомощь", которая представлена фракцией в Верховной раде, выдвинула своего лидера, мэра Львова Андрея Садового кандидатом на пост президента Украины.

Политика Политика Лидеры партий не смогли договориться с Трампом по вопросу бюджета Представители партий и президент США Дональд Трамп не смогли прийти к компромиссу по бюджету на 2019 год, заявил лидер республиканского большинства в сенате Митчел Макконнел.

Политика Политика Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.

Политика Политика Глава МИД Британии признал, что Россия имеет сферу влияния в Сирии Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия имеет сферу влияния в Сирии, вместе с которой, по его словам, Москва получила и ответственность, сообщает телеканал Sky News.

Политика Политика Бывший северокорейский посол попросил политического убежища в Италии Экс-посол КНДР в Риме Чо Сон Гиль обратился к властям Италии с просьбой получения убежища и персональной защиты, передает в четверг телеканал YTN со ссылкой на спецслужбы Южной Кореи.

Политика Политика СМИ узнали об указании нового главы Пентагона «помнить про Китай» Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан призвал высшее руководство Пентагона «помнить про Китай».

Политика Политика Названы возможные сроки визита главы МИД Ирака в Москву Глава российского МИДа Сергей Лавров официально пригласил иракского коллегу, чтобы провести «политические консультации и обсудить двусторонние отношения», рассказал дипломат.

Политика Политика В Германии предостерегли Запад от войны с Россией Немецкий журналист Ули Геллерманн записал видеообращение, в котором предостерег мир от войны с Россией.