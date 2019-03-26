Экономика

Медведев пообещал заморозку налоговBFM.ru 08:45

Дмитрий Медведев пообещал мораторий на корректировку налогов на шесть лет. Премьер заявил, что внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки бизнеса и граждан, передает ТАСС.
Читать в источнике
Дмитрий Медведев
Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, порядок взимания которых раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка по ним не должна измениться.
— Дмитрий Медведев, российский политикВести.Финанс 06:10
с чего всё началось

Медведев заявил, что налоги в ближайшие шесть лет корректироваться не будут

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил на расширенной коллегии Министерства финансов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев.
ТАСС06:20

Подробнее о событии

Медведев заявил о моратории на корректировку налогов на шесть лет

RT на русском07:13

Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет

Коммерсантъ06:45

Медведев: Налоги в ближайшие шесть лет корректироваться не будут

Российская газета06:26

Дмитрий Медведев: Налоги в ближайшие шесть лет в России корректироваться не будут

Эхо Москвы06:31

Медведев объявил о предстоящем моратории на изменения в налоговой системе

Известия06:21

Медведев заявил, что налоги в ближайшие шесть лет корректироваться не будут

ТАСС06:20

Россиянам пообещали заморозку налогов

Lenta.ru07:09
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Джастин Бибер объявил об уходе из музыки

Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Эстонией

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, говорится в пресс-релизе Главного штаба эстонских Сил обороны, размещенном на сайте ведомства.
Обновлено в 07:50
Футбол

Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока

Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Футбол

Павел Погребняк оштрафован на 250 тысяч рублей

РФС оштрафовал Погребняка на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицировал футболиста до конца сезона.
Обновлено в 08:17
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Политика

Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Происшествия

Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга оставили под арестом

Обновлено в 08:06
Политика

Марина Ковтун станет сенатором от Мурманской области

Экс-губернатор Мурманской области Марина Ковтун станет сенатором от региона в Совете Федерации.
Обновлено в 07:55
Общество

Британец нашел на свалке личные вещи Черчилля

Обновлено в 07:50
Общество

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости

На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Арашукова хотят направить на психиатрическую экспертизу

Следственный комитет РФ намерен провести отстраненному сенатору Рауфа Арашукову и другим фигурантам психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста фигурантов.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ»

Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.
Обновлено в 05:43
Экономика

Сбербанк даст возможность менять ПИН-код в мобильном приложении

Сбербанк в апреле даст возможность всем клиентам менять ПИН-код в мобильном приложении, сообщила заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока "Розничный бизнес" Светлана Кирсанова.
Обновлено в 07:54
Авто

Завод Ford во Всеволожске может быть закрыт до конца года

Обновлено в 07:55
Экономика

Оптовые цены на муку выросли за год более чем на 50%

Оптовые цены на муку в России за последний год выросли более чем на 50%, свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно».
Обновлено в 02:00
Хоккей

Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона»

Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии

В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено вчера в 11:10
Здоровье

Главврачом роддома №2 во Владимире стала доктор Вера Плашкевич

Обновлено в 05:51
Финансы

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 06:27
Футбол

УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия

УЕФА открыла дисциплинарное производство по итогам матча второго тура квалификационного раунда Евро-2020 Черногория – Англия (1:5). Хозяева обвиняются по пяти пунктам: запуск пиротехники, бросание предметов, расистское поведение, массовые беспорядки и блокирование лестничных проходов.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие

МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход

Обновлено в 04:22
Экономика

ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к госсредствам

ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к государственным средствам, опираться при определении критериев допуска кредитных организаций в основном на рейтинги, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина РФ.
Обновлено в 07:45
Космос

Китай уничтожил свой спутник ради маскировки флота Нибиру

Взорвав один из своих орбитальных спутников на тысячи мелких фрагментов, Китай в значительной степени усложнил поиск инопланетян и Нибиру — считают адепты теории заговора, заподозрившие Поднебесную в сговоре с пришельцами.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи

В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Минобороны Германии опять отложило начало строительства новых кораблей

В рамках реализуемого проекта постройки боевых кораблей типа Mehrzweckkampfschiff 180 (MKS 180), Минобороны Германии планирует оснастить ВМС страны новейшими многоцелевыми кораблями, способными бороться с надводными и подводными целями, а также способными обеспечить противовоздушное прикрытие других кораблей.
Обновлено в 08:11
Политика

Полковника Михаила Ильина вернули в главк

На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах

Обновлено в 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное