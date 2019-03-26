Медведев пообещал заморозку налоговBFM.ru 08:45

Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны. Об этом заявил на расширенной коллегии Министерства финансов РФ премьер-министр России Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Сейчас завершается подготовка законопроекта, который предусматривает включение в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей, порядок взимания которых раньше регулировался подзаконными актами. При этом фискальная нагрузка по ним не должна измениться.

Дмитрий Медведев пообещал мораторий на корректировку налогов на шесть лет. Премьер заявил, что внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к усилению фискальной нагрузки бизнеса и граждан, передает ТАСС.

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